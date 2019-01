El protagonista de un video que se viralizó, donde se lo ve recuperar su mochila, pidió que el PRO no cierre escuelas y que paren los despidos.

En tiempos donde el gobierno de Cambiemos pregona la "doctrina Chocobar", según la cual se avala la "mano dura" para los casos de inseguridad, un testimonio sorprendió a un periodista de TN. El conductor quería que un joven ciclista, famoso en las {ultimas horas por detener al ladrón de su mochila, exija penas más severas para los delincuentes.

Pese a la búsqueda de ese tipo de respuestas, Juan Pablo Telez, la víctima del robo, dijo: "Fue un momento de bastante violencia para mí, en el momento en que había tres armas apuntando donde yo estaba, sobre todo a partir de la 'doctrina Chocobar'". Tras relatar cómo fue el episodio y la persecución, que terminó en la esquina de Córdoba y Pueyrredón, en el barrio porteño de Recoleta, aclaró que no buscaba que linchen al motochorro.

"La noticia también tiene que ver con las escuelas que se cierran y la falta de oportunidades que hay", reclamó en relación al constante cierre de fábricas y la decisión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de cerrar 14 escuelas nocturnas.

"El cierre de las fábricas y el costo de la vida tiene que ver muchísimo con la inseguridad que hay", sumó. Luego de que el periodista le preguntó si justificaba ese accionar, dijo: "Me interesa que no me robe ni le robe a nadie, por eso lo más importante es que haya educación y el cierre de las escuelas nocturnas es importante como el cierre de fábricas", destacó.