El intendente bonaerense se refirió a la ex mandataria y a la posibilidad de una unión entre el kirchnerismo y el Frente Renovador.

Insaurralde: "No podemos discutir el liderazgo de Cristina Kirchner en el PJ"

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, resaltó que en el peronismo "no se puede discutir el liderazgo de Cristina Kirchner" y reconoció que ve posible una alianza entre el kirchnerismo y el Frente Renovador de cara a 2019.

"Su candidatura fue la mejor opción, sacó 37,5 puntos", comenzó el funcionario peronista a opinar sobre la ex mandataria en una entrevista brindada a La Nación:"Cuando creamos el grupo veníamos de perder en 2015 y no sabíamos qué iba a hacer Cristina. Pero el día que ella vuelve a la política activa es indiscutible en ese camino".

Por otro lado, Insaurralde consideró que los dirigentes "intermedios" no pueden discutir el liderazgo de la senadora nacional por la Provincia de Buenos Aires y sugirió contribuir para que "Cristina y todos construyamos una fuerza que sea mayoría".

Al ser consultado sobre la conjunción del Frente Renovador y el kirchnerismo en un mismo proyecto político de cara al 2019, el dirigente no dudo en lanzar una advertencia: "Si no confluyen, después que no se quejen".