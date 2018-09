Ingenio popular | El desopilante video de un comerciante contra Macri por la crisis

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Un video viral de un comerciante que ironiza con la crisis provocada por el gobierno de Mauricio Macri no para de causar risas y críticas al macrismo en las redes.

En las imágenes se puede ver al comerciante bailando y hablándole directamente al Presidente para "agradecerle" la felicidad que trajo a su vida con el cambio.

#EconomiaEnPicada Con Macri llego la revolución de la alegría y los



comerciantes se lo agradecen pic.twitter.com/Xm7IH2YZ39 — Ciro Vogel (@CiroVogel) 19 de septiembre de 2018

"Mirá, Macri cómo trabajamos. Mirá que divertidos que estamos, ahora que no entra nadie a la librería tenemos tiempo libre para ser felices. Somos felices y no necesitamos ninguna ley. No vendemos un carajo", apunta el hombre en el video.