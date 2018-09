El ex funcionario recurrió a la figura de arrepentido y afirmó que el dinero de los bolsos era de la ex presidenta pero se contradijo en cada una de sus declaraciones.

En el programa de El Destape, el periodista Ari Lijalad demostró cada una de las contradicciones que tuvo el ex funcionario kirchnerista José López y que esta vez afirmó que el dinero que llevó al convento de General Rodríguez era de la ex mandataria Cristina Kirchner cuando meses atrás dijo que no sabía de dónde había salido.

El domingo a primera mañana, las tapas de los diarios La Nación y Clarín titularon que López dijo que el dinero de los bolsos era de la senadora nacional por Unidad Ciudadana, pero en las cuatro veces que declaró, el ex secretario se contradijo en cada detalle.

En la primera versión cuando declaró ante el juez Daniel Rafecas, López sostuvo que la plata la tenía en su casa. Cuando declaró por el juicio por tenencia de armas, dijo que los bolsos era una conspiración kirchnerista orquestada por el ex ministro Julio De Vido.

La tercera vez que declaró en el juicio oral por enriquecimiento ilícito, sostuvo que “la plata era de la política pero dijo que no era una sola sino varias y no sabía quiénes eran”.

Ahora, en su cuarta declaración como arrepentido ante el juez Claudio Bonadio por la causa de los cuadernos de Centeno, López apuntó que “la plata era de Cristina”.

En cada una de sus declaraciones, el ex funcionario se contradijo ya que lo único que se pudo comprobar fue lo que dijo la primera vez que declaró que la plata la tenía en un tanque de agua, ya que, el tiempo que él detalló que estuvo guardado el dinero, coincide con las marcas de humedad que tenían los billetes.

Lo cierto es que al tener tantas contradicciones, López no podía acogerse a la figura del arrepentido ya que la Ley establece que quien declare bajo es figura debe brindar información “veraz y comprobable” pero eso no ocurrió. Asimismo, solo puede hacerlo en causas que estén en la etapa de instrucción. La causa por enriquecimiento ilícito ya se elevó a juicio oral, por lo que no puede pedir una condena menor en ese expediente, como se quiso hacer creer.