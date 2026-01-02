Zelenski nombra a jefe de espionaje para liderar administración presidencial en gran reorganización

El jefe de la Inteligencia Militar de Ucrania, Budanov, se reúne con el presidente Zelenski en Kiev

El presidente Volodímir Zelenski nombró el viernes al jefe del espionaje de defensa de Ucrania como su principal asesor, ‍situando a un popular ⁠líder militar en el centro de la toma de decisiones, mientras Kiev intenta reforzar sus defensas contra Rusia y su posición en el diálogo de paz respaldado por Estados Unidos.

El nombramiento de Kyrylo Budanov, un veterano de guerra condecorado y muy respetado por los ucranianos, como jefe del Estado Mayor Presidencial supone un cambio significativo en un cargo tradicionalmente ocupado por un civil centrado principalmente en la ‌política interior.

Budanov, de 39 años, sustituye a Andriy Yermak, ⁠confidente de Zelenski desde hace mucho ⁠tiempo, un agente de poder muy criticado que dimitió en noviembre en medio de un escándalo de corrupción que avivó la ira pública, ‍mientras Ucrania lucha por sobrevivir frente a Rusia.

Zelenski espera que el nombramiento le ayude a restablecer la ⁠confianza en su liderazgo y ‌en las instituciones del Estado en un momento difícil, con Rusia avanzando en el campo de batalla y Estados Unidos presionando a Kiev para que ponga fin rápidamente a una guerra de casi cuatro años.

En un artículo publicado en X, Zelenski afirmó ‌que Ucrania "necesita ‌centrarse más" en la seguridad, el Ejército y la diplomacia.

"Kyrylo tiene experiencia especializada en estas áreas y la fuerza suficiente para obtener resultados", escribió Zelenski en X.

En un comunicado, Budanov dijo que había aceptado la oferta y que ​se centraría en la "seguridad estratégica de nuestro Estado".

Budanov ha encabezado la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa desde 2020 y aporta un historial de supervisión de operaciones encubiertas y de otro tipo contra las fuerzas rusas.

También ha dirigido las conversaciones con Rusia sobre el intercambio de prisioneros de guerra.

Budanov, que ha sobrevivido a numerosos intentos de ‍asesinato, comenzó su carrera como operativo de las fuerzas especiales y sirvió en el este después de que Rusia se anexó ilegalmente Crimea y grupos favorables a Moscú se hicieron con el control de la franja oriental de Ucrania. Fue herido en tres ocasiones.

Yermak, predecesor ​de Budanov, fue apodado el "cardenal gris" de Ucrania por su poder e influencia entre bastidores. Dimitió el 28 de noviembre, horas después de que ​agentes anticorrupción registraron su domicilio.

Los investigadores han estado analizando una supuesta trama de comisiones ilegales en el sector de la ⁠energía por valor de 100 millones de dólares, en la que estarían implicados el antiguo socio comercial de Zelenski y funcionarios de alto rango.

(Reporte adicional de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)