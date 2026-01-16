Una delegación ucraniana se dirige a EEUU para negociar garantías de seguridad, según Zelenski

FOTO DE ARCHIVO. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante su reunión con su homólogo checo, Petr Pavel, durante el ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania

Una delegación ucraniana se dirige a Estados Unidos para mantener conversaciones sobre garantías de seguridad y ‍un paquete de medidas ⁠de recuperación tras la guerra, según dijo el viernes el presidente Volodímir Zelenski, quien expresó su esperanza de que los documentos puedan firmarse al margen del Foro Económico Mundial de Davos (FEM) la próxima semana.

Durante las conversaciones, el equipo de Kiev también espera obtener claridad de Estados Unidos sobre la postura rusa hacia los esfuerzos diplomáticos respaldados por Estados ‌Unidos para poner fin a la guerra, dijo ⁠Zelenski en una conferencia de prensa ⁠en Kiev junto al presidente checo, Petr Pavel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a Reuters esta semana ‍que podría reunirse con Zelenski en el FEM, una reunión que el líder ucraniano ha ⁠buscado públicamente.

Zelenski dijo que Ucrania ‌había completado su parte del trabajo sobre los documentos que esbozan un "paquete de prosperidad" para desbloquear dinero para la costosa recuperación de posguerra de Ucrania, así como sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos diseñadas para ‌detener un ‌futuro ataque ruso. Responsables ucranianos han dicho que el país necesitará 800.000 millones de dólares para su reconstrucción de posguerra.

Trump, que a menudo ha criticado a Zelenski, dijo el miércoles que Rusia estaba ​preparada para un acuerdo de paz y que veía al líder ucraniano como el obstáculo para la paz, una valoración que contrasta con la de los aliados europeos.

Washington ha presionado a Ucrania para que acepte un marco de paz que luego presentará a Moscú, mientras que Kiev y sus aliados ‍europeos han tratado de garantizar que Ucrania no vuelva a ser atacada por Rusia en el futuro.

El viernes, Zelenski dijo que Rusia estaba paralizando los esfuerzos de paz, y citó los recientes ataques de Moscú contra el sistema energético de ​Ucrania como prueba de las verdaderas intenciones de Moscú.

"Cada uno de estos ataques contra nuestro sector energético y nuestras ciudades muestra ​claramente los verdaderos intereses e intenciones de Rusia: no les interesan los acuerdos, sino una mayor destrucción ⁠de Ucrania", publicó en las redes sociales tras la conferencia de prensa.

Con información de Reuters