Yemen da 24 horas a EAU para retirar sus fuerzas tras un ataque aéreo

El principal grupo separatista de Yemen afirma haber lanzado una operación militar en Abyan

Por Yomna Ehab y Nayera ‍Abdallah

30 dic (Reuters) - El jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen pidió el martes que todos los efectivos de Emiratos Árabes Unidos (EAU) abandonaran el país en un plazo ‍de 24 horas, poco después de ⁠un ataque aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudí en el puerto meridional de Mukalla.

La coalición afirmó que el ataque tenía como objetivo el apoyo militar extranjero a los separatistas del sur respaldados por EAU, cuya ofensiva este mes enfrentó al Consejo de Transición del Sur (CTS) con las tropas gubernamentales yemeníes apoyadas por Arabia Saudí, acercando más que nunca a los dos aliados del golfo Pérsico a un conflicto total.

Yemen está sumido en una guerra civil desde 2014.

La coalición dijo que el ataque aéreo limitado siguió a la llegada el fin de ‌semana de dos barcos procedentes del puerto emiratí de Fuyaira el sábado y ⁠el domingo sin su autorización.

Tras llegar a Mukalla, los ⁠buques desactivaron sus sistemas de seguimiento y descargaron grandes cantidades de armas y vehículos de combate para apoyar al CTS, añadió.

El jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, Rashad ‍al-Alimi, canceló un pacto de defensa con EAU y fijó un plazo de 24 horas para que todas las fuerzas emiratíes abandonen Yemen, informó ⁠la agencia estatal de noticias.

En un discurso ‌televisado, Alimi acusó a EAU de alimentar las luchas internas en Yemen.

"Desgraciadamente, se ha confirmado definitivamente que Emiratos Árabes Unidos presionó y dirigió al STC para socavar y rebelarse contra la autoridad del Estado mediante una escalada militar", dijo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de EAU no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Arabia Saudí había advertido al principal ‌grupo separatista del ‌sur que no realizara movimientos militares en la provincia oriental de Hadramaut y pidió la retirada de sus fuerzas después de que reclamaran un amplio control del sur en una escalada tras años de estancamiento.

El Consejo de Transición del Sur rechazó el llamamiento saudí.

La coalición afirmó que el ataque al puerto de Mukalla ​no causó víctimas ni daños colaterales, según los medios estatales saudíes.

Dos fuentes dijeron a Reuters que el ataque tenía como objetivo el muelle donde se descargaba la carga de los dos barcos.

Las fuerzas respaldadas por EAU controlan grandes extensiones de tierra en el sur, incluida la provincia de Hadramaut, estratégicamente clave.

Alimi impuso una zona de exclusión aérea y un bloqueo marítimo y terrestre en todos los puertos y pasos fronterizos durante 72 horas, salvo excepciones autorizadas por la coalición.

Hadramout, fronteriza ‍con Arabia Saudí, tiene lazos culturales e históricos con este país, y muchos destacados saudíes tienen sus orígenes en la zona.

Los separatistas del CTS formaron parte inicialmente de la alianza liderada por Arabia Saudí que intervino en Yemen en 2015 contra los hutíes, alineados con Irán. Pero más tarde decidieron buscar el autogobierno en el sur.

Desde 2022, forman parte de una alianza que ​controla las zonas meridionales fuera del control de los hutíes en virtud de una iniciativa de reparto de poder respaldada por Arabia Saudí.

Los hutíes controlan la región del norte, incluida Saná, la ​capital, tras obligar al Gobierno respaldado por Arabia Saudí a huir hacia el sur.

"Seguiremos impidiendo cualquier apoyo militar de cualquier país a cualquier facción yemení sin coordinación con ⁠el Gobierno legítimo", añadió la coalición.

Con información de Reuters