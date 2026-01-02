El gobernador yemení de Hadramut inicia una "operación pacífica" para recuperar posiciones militares

Una bandera del Consejo de Transición del Sur (CTS), un grupo separatista respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, ondea en un camión patrulla militar en el lugar de una manifestación de partidarios del STC en Adén, Yemen

El gobernador ‍de la provincia yemení de Hadramut, respaldado por Arabia Saudí, dijo el viernes que lanzaría una operación pacífica para recuperar posiciones militares del ‍Consejo de Transición del Sur (CTS), respaldado ⁠por Emiratos Árabes Unidos, pero que las acciones no eran una declaración de guerra.

La medida supone la última escalada en un Yemen devastado por la guerra, en el que desde diciembre se han producido desavenencias entre las potencias del golfo Pérsico, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), que apoyan a bandos opuestos.

El Gobierno de Yemen, respaldado por Arabia Saudí, dijo el viernes que había nombrado al gobernador de Hadramout, Salem Ahmed Saíd al-Jumbashi, para asumir el mando general de las fuerzas ‌de "Escudo Nacional" en la provincia oriental, otorgándole plena autoridad militar, administrativa ⁠y de seguridad, en lo que dijo ⁠ser una medida para restablecer la seguridad y el orden.

La operación se dirige únicamente contra instalaciones militares y "no es una declaración de guerra", dijo.

EAU respalda al CTS, ‍que el mes pasado arrebató amplias zonas del sur de Yemen al Gobierno reconocido internacionalmente, respaldado por Arabia Saudí, que a ⁠su vez consideró la medida como ‌una amenaza.

La semana pasada, EAU declaró que retiraría las fuerzas que le quedaban en Yemen, después de que Arabia Saudí respaldara un llamamiento para que sus contingentes se marcharan en 24 horas, en uno de los desacuerdos más graves entre las dos potencias petroleras del golfo Pérsico que se han hecho ‌públicos.

El CTS no ‌respondió inmediatamente a la declaración del gobernador de Hadramout.

CIERRE DEL AEROPUERTO DE ADÉN

El embajador de Arabia Saudí en Yemen también culpó el viernes al líder del CTS, Aidarus al-Zubaidi, de negarse a conceder el permiso de aterrizaje el día anterior a un avión que transportaba ​a una delegación saudí a Adén.

La interrupción de los vuelos en el aeropuerto internacional de Adén el jueves se prolongó hasta el viernes, mientras ambas partes intercambiaban culpas sobre quién era el responsable del cierre del tráfico aéreo.

"Durante varias semanas y hasta ayer, el Reino trató de hacer todos los esfuerzos posibles con el Consejo de Transición del Sur para poner fin a la escalada (...), pero se encontró con el ‍rechazo y la obstinación continuos de Aidarus al-Zubaidi", dijo en la red social X el embajador saudí, Mohamed al-Yaber.

Zubaidi emitió directivas para cerrar el tráfico aéreo en el aeropuerto de Adén el jueves, añadió el embajador, diciendo que a un avión que transportaba a una delegación saudí a Adén con el objetivo de encontrar soluciones ​a la crisis se le negó el permiso para aterrizar.

En un comunicado emitido el jueves, el Ministerio de Transportes, controlado por el CTS, acusó a su vez a Arabia ​Saudí de imponer un bloqueo aéreo, afirmando que Riad exigía que todos los vuelos pasaran por Arabia Saudí para realizar controles adicionales.

El aeropuerto internacional ⁠de Adén es la principal puerta de entrada a las regiones del país fuera del control de los hutíes.

