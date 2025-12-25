Fauna protegida: confirman la presencia de un yaguareté macho en un corredor de conservación de Formosa

Formosa informó que se registró la presencia de un ejemplar macho de yaguareté (Panthera onca) en territorio provincial. El hallazgo se produjo en el marco de un relevamiento realizado con cámaras trampa en un corredor de conservación clave del departamento Patiño y zonas aledañas.

El registro fue detectado, según el Ministerio de la Producción y Ambiente provincial, durante la última revisión de las cámaras, efectuada en los últimos días de noviembre, aunque la imagen del ejemplar corresponde a fines del mes de agosto. A partir de este valioso aporte para la conservación de la especie, se decidió ampliar el monitoreo en la zona para determinar si se trata de un individuo no registrado previamente.

Desde el organismo provincial señalaron que este nuevo registro se da en coincidencia con la aprobación, mediante la Disposición N° 117/25, del protocolo de registro y actuación ante la presencia de yaguareté en la provincia de Formosa, junto con sus anexos. En el mismo comunicado, destacaron en “este instrumento permitirá conocer más sobre la presencia del tigre en el territorio”.

El yaguareté como emblema nacional

El yaguareté es Monumento Natural Provincial, según la ley 1.673, y Monumento Natural Nacional, de acuerdo con la ley 25.463, por lo que su cacería se encuentra estrictamente prohibida. Además, la especie está categorizada en peligro crítico de extinción en la Argentina, conforme a la clasificación de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) en el Libro Rojo de Mamíferos Amenazados del país.

La provincia apuesta a la conservación forestal nativa

La provincia de Formosa impulsa una ambiciosa cartera de 24 proyectos de manejo forestal sostenible, financiados con más de 5 millones de dólares provenientes del Fondo Verde para el Clima a través del esquema REDD+. Durante 2025, la gestión se centró en fortalecer las capacidades técnicas y los espacios de gobernanza participativa para reducir la deforestación y mejorar la calidad de vida en los territorios boscosos.

Entre las iniciativas principales se destacan diez proyectos de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), orientados a una producción libre de deforestación, y once Planes Integrales Comunitarios (PIC) desarrollados junto a comunidades indígenas y locales para ordenar el uso del suelo, potenciar los ingresos y asegurar la conservación ambiental.

A este conjunto se suma un Plan Estratégico de manejo para la cuenca Pirané-Pozo del Tigre, que articula sectores productivos y ambientales, junto con dos proyectos destinados a mujeres productoras de bosques nativos para reducir brechas de género en el ámbito rural. Formosa, que posee cerca del 60% de su territorio cubierto por bosques, refuerza así su compromiso con la sostenibilidad mediante su propio Programa de Ordenamiento Territorial (Ley 1660), que establece estándares de protección superiores a los nacionales.