Un Estado presente: Quintela entregó viviendas y mejoró servicios básicos para los vecinos de La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó el pasado viernes la entrega de 11 viviendas nuevas del Plan Angelelli en el barrio Lomas del Gitano, además de la inauguración de la obra de tendido eléctrico e iluminación pública, con la habilitación del tablero de comando de la línea, lo que marca una significativa mejora para las vecinos riojanos.

En ese marco, el mandatario provincial aseguró: "Hoy tenemos la posibilidad de entregar 11 viviendas dignas para 11 familias, mediante un programa que ejecuta Gabriela Pedrali y con el que vamos entregando más de 800 viviendas a lo largo y ancho de toda la provincia".

En cuanto al programa, el Gobernador detalló: "El Estado invierte y no pide nada a cambio, es totalmente gratuito, no ponen un peso las familias, y nos enorgullece ser la antítesis de un gobierno nacional que dice que el Estado tiene que estar ausente, que el Estado no debe estar".

"Esto no es una cuestión de personas, es una cuestión de concepto, de definiciones políticas. Nosotros pertenecemos al Movimiento Nacional Justicialista que dice que tenemos que tener la capacidad, pero fundamentalmente tenemos que tener el corazón amplio para tender una mano solidaria a aquellos que lo necesitan y que por sus propios medios tienen serias dificultades para salir adelante", concluyó Quintela en el acto de entrega de viviendas.

Las políticas de Estado para los intereses de la provincia

En cuanto a la capacidad para dar respuestas a las necesidades de las familias riojanas, Quintela advirtió: "Las posibilidades de resolver esas necesidades son finitas, con muchas dificultades, con un Gobierno nacional que ataca a los riojanos, que dice literalmente que va a desfinanciar a las provincias, y quiere dejar a los riojanos sin trabajo en el sector público, pero que aun así hay un Estado provincial presente para que los servicios lleguen a cada una de las familias".

Por su parte, la diputada nacional, Gabriela Pedrali, afirmó: "En este lugar muchas familias vivían y viven todavía en situaciones precarias, donde el Plan Angelelli llegó primero con expropiación, después con el trabajo de incorporar a estas familias a este proyecto que trae dignidad de la mano de esa mirada sensible que tiene nuestro gobernador".

"En el día de hoy entregamos 10 viviendas nuevas, y un mejoramiento para una familia de ocho personas, lo que nos emociona porque estas familias realmente vivían en situaciones de mucha precarización. Hoy aparte de inaugurar las casas, también inauguramos la obra de energía, una obra muy importante para traerles energía a estas familias", sostuvo la legisladora nacional.

Asimismo, Pedrali explicó que el Plan Angelelli es un programa federal "que camina, que sigue mirando y escuchando a las personas para buscar soluciones concretas para cada una de las familias.