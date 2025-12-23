Navidad con casa propia: Quintela entregó nuevas viviendas en el interior y en la capital de La Rioja

En el marco de las políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a una vivienda digna, el Gobierno de La Rioja avanza con la entrega de unidades habitacionales a través de sus planes más importantes. En esta oportunidad, mediante el Plan Angelelli Federal, se otorgaron viviendas a familias de Villa Unión y Pagancillo, mientras que, a través del programa Llave en Mano, el gobernador Ricardo Quintela encabezó la entrega de más casas en la capital provincial.

Al referirse a la entrega de viviendas, el mandatario provincial expresó en su cuenta de X: "Nada se compara con ese momento en el que una familia abre la puerta de su casa por primera vez. 10 familias riojanas viven esa emoción. Abrazos, amor y la alegría inmensa de saber que, desde ahora, tienen un lugar propio donde crecer, soñar y compartir la vida".

"A través del programa Llave en mano – Lote propio, se entregan unidades habitacionales con cocina comedor y dos dormitorios, pensadas para acompañar nuevos comienzos y brindar mayor bienestar a cada familia. Un sueño esperado que hoy se hace realidad", remarcó Quintela.

Plan Angelelli y la entrega de viviendas

Por su parte, la diputada nacional Gabriela Pedrali detalló como fueron las entregas del Plan Angelelli por todo el interior provincial. "Arrancamos la semana recorriendo el interior provincial, con una importante agenda del fruto del trabajo articulado con los municipios y la decisión política de nuestro Gobernador", setenció y detalló: "Comenzamos en el departamento Felipe Varela donde entregamos viviendas a las familias de Xavier y Jennifer, de Pagancillo y de Alan y Evelyn, de Villa Unión. Después en Vinchina recibieron las llaves de su Hogar Daniela y su hijo Josué; también Miguel y su familia del Distrito Potrero Grande".

"Se llegó a Chilecito para entregar sus viviendas a la familia de Cynthia del Distrito San Miguel; a Luis "Tucho" del barrio San Jorge y a la familia de Marcos y Gimena del barrio El Nevado. Finalmente, se cerró la jornada en Famatina, en la localidad de Santa Cruz, para entregar las llaves de su vivienda a la familia de Nelson y 'Chula'. Allí también debió realizarse una obra de tendido eléctrico, en articulación con EDELAR, para poder llevar energía a esa zona", concluyó la funcionaria.

Entrega de viviendas con financiamiento provincial en La Rioja

En un contexto de paralización de la obra pública nacional y la eliminación de programas habitacionales federales, el gobernador Ricardo Quintela encabezó la semana pasada la entrega de 206 viviendas construidas íntegramente con recursos propios de la provincia de La Rioja. Estas unidades, que cuentan con tres dormitorios e infraestructura completa, representan un esfuerzo económico significativo para garantizar el acceso al hábitat frente a la falta de fondos externos.

El mandatario destacó que estas casas no son solo estructuras físicas, sino la base para proyectos de vida familiares, en el que se subraya la decidido de priorizar el compromiso con el desarrollo local a pesar de las dificultades financieras actuales.

Durante el acto realizado en la víspera de Navidad, Quintela resaltó que La Rioja se posiciona como una de las pocas provincias que continúa entregando hogares gracias a una firme decisión política de defender la dignidad y el derecho a la vivienda. El gobernador expresó su satisfacción por permitir que más de doscientas familias celebren las festividades en sus nuevos hogares.