Visita del papa León IV: la Policía de La Rioja despliega operativos masivos por los viajes de la provincia a Córdoba

Ante el movimiento de vehículos hacia Córdoba con motivo de la visita del Papa, la Policía de La Rioja desplegará un operativo especial de seguridad vial en las principales rutas de la provincia. El dispositivo comenzará este viernes a las 6 y se extenderá hasta el miércoles por la tarde, para cubrir tanto la salida como el regreso de los automovilistas.

{{{htmlAmp}}}

La planificación estuvo a cargo de la Subdirección de Tránsito y Seguridad Vial de la fuerza y contempla controles en puestos estratégicos y sectores limítrofes. Según informó el subdirector del área, Mario Reyes, las tareas se realizarán de manera conjunta con la Policía de Córdoba.

El operativo abarcará Talamuyuna, Chamical, el sector de Las Salinas sobre la Ruta Nacional 38, en jurisdicción cordobesa; el Puesto Caminero 1 de Chepes, sobre la Ruta Nacional 141, que conecta con San Juan y Mendoza; y el paraje Valdecito, sobre la Ruta Nacional 79, en el límite con San Luis.

Los puntos donde se realizarán los controles

Para cubrir estos puntos se destinarán entre 30 y 40 efectivos policiales, que realizarán tareas de prevención y control durante el período de mayor circulación vehicular. Desde la Policía recordaron que los conductores deberán contar con la documentación del vehículo al día y las dos placas patentes colocadas.

También será obligatorio mantener las luces bajas encendidas y garantizar que todos los ocupantes utilicen el cinturón de seguridad. Además, los vehículos deberán contar con un matafuegos vigente y el correspondiente juego de balizas portátiles.

La fuerza solicitó la colaboración de los conductores y recomendó verificar las condiciones del vehículo antes de emprender el viaje, en el marco del operativo especial previsto por el incremento de la circulación hacia Córdoba.

La visita del Papa en Argentina

La visita oficial será entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, y recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján. Su agenda incluye tres misas multitudinarias acompañadas por shows musicales: el lunes 9 a las 11:30 en el Monumento a los Españoles (Palermo), el martes 10 a las 10:00 en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba y el miércoles 11 a las 10:00 frente a la Basílica de Luján.

Si bien el acceso a las celebraciones religiosas es libre y gratuito, existe una inscripción previa recomendable a través del sitio web oficial -obligatoria únicamente para los jóvenes de entre 15 y 35 años que deseen asistir a la vigilia del martes por la noche-. Además, el pontífice mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y participará de reuniones con referentes religiosos, sindicalistas y jóvenes, sumado a visitas al Pequeño Cottolengo Don Orione y al Complejo Penitenciario Federal.

Con motivo de esta histórica gira papal, el Gobierno nacional declaró el viaje de interés nacional y fijó mediante el Decreto 1103/2026 un esquema especial de feriados para facilitar el desarrollo de las actividades y el traslado de los fieles.