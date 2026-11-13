Violencia institucional en Santa Cruz: asesinaron a un hombre en un comisaría y hay cinco policías imputados

Luego de la denuncia a la Policía de Santa Cruz por asfixia y asesinato de un detenido de 35 años, creció el rechazo de la ciudadanía luego de que autoridades del Ministerio de Seguridad de Claudio Vidal confirmaran que se reconoce que fue un caso para "aprender" y así poder "aplicar otros protocolos". El Destape se comunicó con fuentes cercanas al Gobierno provincial pero no tuvo respuesta al momento de publicar esta nota.

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El titular de la Unidad de Coordinación de la cartera, Daniel Barrientos, informó a medios locales que el pasado 16 de octubre, Gilmar Claros Ferrel fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Séptima de Río Gallegos. Mientras que la versión policial inicial indicaba que la muerte fue por un paro cardiorrespiratorio producto de "usar mayor fuerza en el afán de detenerlo", la autopsia determinó que murió por asfixia mecánica por compresión cervical: estrangulamiento. Además, se reveló fracturas en las costillas junto con múltiples lesiones externas.

Titular de la Unidad de Coordinación del Ministerio de Seguridad, Daniel Barrientos

Este medio dialogó con la referente de Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú, quien sostuvo que este caso no es un hecho aislado sino que responde a una lógica de excesos y abusos habituales por parte de la Policía: "Sabemos que hay cinco efectivos imputados, de los cuales tres fueron detenidos. No es algo usual que ya haya identificados". "Estar preso es la primera causa de muerte en manos del Estado argentino", sentenció.

El dato surge de los archivos que año tras año recopilan desde CORREPI, organización que lucha contra la represión policial. "Registramos las muertes producidas por el aparato represivo estatal de cualquier modalidad: gatillo fácil, bajo custodia, movilizaciones o manifestaciones y otras modalidades. Es abrumador, casi dos tercios son muertes bajo custodia. Estamos hablando de alrededor de 400 muertes al año en cárceles y comisarías", afirmó Verdú.

Detalles del caso Ferrel

La detención de Ferrel se produjo tras un llamado por un supuesta denuncia de violencia de género en el barrio San Benito. La Policía fue al lugar del hecho, detuvo al hombre implicado y lo trasladó a la Comisaría Séptima, lugar donde fue asesinado.

Los tres responsables detenidos son Juan Carlos Torres, Carlos Alberto Tejada y Carlos Alberto Coronel. Además se suma la oficial identificada como Cris Melisa Alves y también su par Gustavo Fabián Moraga quienes fueron apartados de sus funciones, se les retiró el arma y tienen prohibido salir del país para evitar el entorpecimiento de la causa en curso.

El documento oficial, identificado como informe necroscópico N° 88/2026 e incorporado al expediente 36276/26, describe numerosas lesiones en el cuerpo Ferrel. Entre ellas, los especialistas detectaron hematomas circulares en ambas muñecas y una lesión de mayor entidad en la muñeca derecha, compatibles con una colocación de esposas mediante el empleo de una fuerza considerable. Además se registraron cortes profundos y heridas en el rostro, el labio inferior y los brazos. Por otra parte, también se identificó una marca que podría corresponder a una mordedura en la mano izquierda.