Vialidad Provincial intensifica los trabajos de mantenimiento y recuperación de caminos en toda La Rioja: los detalles

Vialidad Provincial intensificó los trabajos de mantenimiento y recuperación de caminos en distintos puntos de La Rioja, con intervenciones sobre rutas provinciales, caminos rurales y accesos a localidades. Durante la última semana, los equipos realizaron reparaciones de baches, perfilado de trazas, limpieza de banquinas y retiro de material proveniente de derrumbes para mejorar las condiciones de transitabilidad.

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El operativo incluyó sectores de Capital, Independencia, Castro Barros y Aimogasta, con tareas adaptadas a las necesidades de cada corredor. Las intervenciones apuntaron tanto a recuperar caminos afectados por el uso y las condiciones del terreno como a conservar las vías de circulación que conectan parajes y localidades.

Trabajos en rutas y caminos de la zona de Capital

En los caminos de la Costa, el lunes 12 de octubre se realizaron tareas de reparación y acondicionamiento de rutas y banquinas luego de una competencia de rally. Los trabajos buscaron recuperar las condiciones de circulación en los sectores utilizados durante la actividad deportiva.

Sobre la Ruta Provincial N.º 3, entre El Cantadero y El Ombú, las cuadrillas avanzaron con tareas de mantenimiento y limpieza de banquinas. En la Ruta Provincial N.º 6, entre San Pedro y Anchico, los trabajos incluyeron la conservación de la traza mediante el aporte de material.

Otro frente de intervención se concentró en la Ruta Provincial N.º 25, en el tramo comprendido entre La Ramadita, El Quemado y la empresa Promas. Allí se realizaron reparaciones de baches, perfilado y mantenimiento general con maquinaria vial, en sectores ubicados entre los kilómetros 26,6, 20,15 y 10,2.

Recuperación de caminos rurales y accesos

Las tareas también alcanzaron la ex Ruta Provincial N.º 38, donde continuaron los trabajos de perfilado y reparación del camino que conecta los parajes Los Herrera y Los Sánchez, y el tramo que se extiende desde allí hasta El Tala.

En el departamento Independencia, las cuadrillas intervinieron en los accesos comprendidos entre Amana y la represa de La Puente. Los trabajos incluyeron la reparación de baches y el perfilado de la ruta para mejorar las condiciones de circulación.

En Capital, Vialidad Provincial también colaboró con la reparación parcial del camino que conduce a las antenas ubicadas en el Cerro de la Cruz. En ese sector se realizaron tareas de limpieza y retiro de material desprendido por derrumbes para facilitar el acceso.

El operativo forma parte de los trabajos de conservación de la red vial provincial, con equipos distribuidos en distintos sectores para atender las necesidades de mantenimiento de rutas, caminos rurales y accesos.