Excarcelan en Venezuela a Rafael Tudares, yerno de líder opositor Edmundo González

Rafael ‍Tudares, yerno del líder opositor venezolano Edmundo González, fue excarcelado la madrugada del jueves tras un ‍año de prisión, dijo ⁠la esposa del liberado en un mensaje en X.

Tudares, un abogado de 46 años, fue detenido en enero de 2025 mientras llevaba a sus hijos pequeños a la escuela en Caracas.

"Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y, de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación ‌de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares ⁠Bracho ha regresado a casa, ⁠esta madrugada", dijo Mariana González de Tudares en su cuenta de X.

Las autoridades anunciaron a inicios de mes ‍la liberación de un número importante de detenidos, pero esas excarcelaciones han avanzado lentamente ⁠y hasta ahora grupos no ‌gubernamentales, como Foro Penal, han confirmado la salida de la cárcel de unas 151 personas, mientras las familias continúan esperando ansiosamente.

Organizaciones de derechos humanos contabilizan unos 770 presos políticos actualmente en el país, cuyas ‌autoridades ‌dicen que son políticos detenidos que han cometido delitos.

Las liberaciones se producen tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero en Caracas a manos ​de militares estadounidenses, asi como su comparecencia ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico, la juramentación de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el anuncio de que Estados Unidos refinaría y vendería hasta 50 millones de barriles de petróleo crudo varados en Venezuela bajo ‍las sanciones estadounidenses.

Las familias de detenidos, tanto conocidos como poco conocidos, han esperado con ansias las noticias, y muchos se han reunido y hecho vigilias a las afueras de las cárceles o han visitado varios centros de ​detención para intentar averiguar dónde se encuentran recluidos sus seres queridos.

Entre las figuras prominentes que aún permanecen detenidas se ​encuentran el político opositor Juan Pablo Guanipa y el abogado Perkins Rocha, ambos aliados cercanos de la ⁠opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado; el líder del partido opositor Voluntad Popular, Freddy Superlano; y Javier Tarazona, director de una ONG.

(Redacción Reuters)