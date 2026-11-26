El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, visitó una PyME de Morón junto al jefe comunal local, Lucas Ghi, y advirtió sobre las dificultades que atraviesan las empresas industriales bonaerenses. Durante la recorrida cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y reclamó medidas para mejorar los salarios y la actividad productiva.

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La visita se realizó en New Bag SRL, donde las autoridades conversaron con su dueño, Roberto Sabolcki, sobre los costos y los desafíos para sostener el empleo. También participaron la secretaria de Producción, Débora Giorgi, y el subsecretario bonaerense de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar.

Espinoza señaló que la recorrida forma parte de una serie de visitas a distintos municipios para conocer la situación de las pequeñas y medianas empresas. Al referirse al contexto nacional, sostuvo que la firma sigue funcionando pese a lo que definió como un “industricidio” sobre las PyMEs.

El intendente afirmó que para los empresarios resulta cada vez más difícil sostener sus actividades y vinculó esa situación con el peso de los gastos fijos. “Tenemos empresarios que prácticamente entregan su vida para generar una pequeña o mediana empresa y hoy ven cómo se derrumban y terminan en la quiebra”, expresó.

También aseguró que el país registra alrededor de 400 mil nuevos desocupados y consideró que los costos empresariales generan “desesperanza y bronca”. Pese a ese diagnóstico, sostuvo que es posible revertir la situación.

Costos y empleo

Durante el encuentro, Sabolcki explicó que la empresa enfrenta costos cada vez más altos y una caída de la demanda. Según afirmó, las tarifas aumentaron un 1.000% durante los últimos tres años. El empresario destacó el esfuerzo cotidiano que implica sostener una PyME y señaló que New Bag emplea a más de 100 personas de Morón, La Matanza y Moreno.

“Cuando somos dueños de una PyME, somos dueños las 24 horas. Dejamos muchas horas acá, pero la mayor alegría es poder generar empleo”, sostuvo. Por su parte, Ghi destacó la visita de Espinoza y su trabajo al frente de la FAM para atender la agenda de los intendentes. También valoró el esfuerzo de las empresas para mantener los puestos laborales y planteó que la industria debe ocupar un lugar central en el desarrollo del país.

“La etapa que viene debe poner a la industria en el eje central del desarrollo de la Argentina, junto con empresas como New Bag, que producen, generan valor y empleo”, afirmó el intendente de Morón.

Espinoza también cuestionó el impacto de la situación económica sobre los trabajadores, los jubilados y la clase media. En ese sentido, expresó su preocupación por las dificultades para acceder a ingresos suficientes y conseguir empleo.

Al finalizar la recorrida, pidió una mejora de los salarios y condiciones que permitan sostener la actividad empresarial. “Vamos por una Argentina donde tengamos un shock salarial, donde nuestros empresarios tengan la rentabilidad que se merecen. Vamos por esa nueva Argentina”, concluyó.