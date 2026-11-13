Vecinos del conurbano reclaman a Milei que devuelva la Gendarmería para reforzar la seguridad en los barrios

Vecinos de distintos barrios del conurbano bonaerense reclaman al Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, que restituya la presencia de Gendarmería Nacional y refuerce los operativos contra el narcotráfico. Las comunidades sostienen que el retiro de efectivos federales redujo la vigilancia en zonas que consideran estratégicas y advierten sobre el avance de las redes criminales.

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El cuestionamiento apunta a la decisión del Ejecutivo nacional de retirar fuerzas federales que participaban en tareas de prevención y patrullaje. Según denuncian los vecinos, la medida dejó a distintos sectores sin la presencia disuasiva que cumplían los uniformados y aumentó la preocupación de las familias por la seguridad en sus barrios.

"Sacaron la Gendarmería de un día para el otro y nos dejaron a la deriva. El narcotráfico avanza en nuestras esquinas mientras el Gobierno nacional mira para otro lado", expresaron vecinos afectados por la situación.

El reclamo por el regreso de Gendarmería

Entre los principales pedidos, las comunidades exigen que el Ministerio de Seguridad de la Nación restituya los efectivos de Gendarmería en las calles y recupere los dispositivos de vigilancia en los puntos donde anteriormente se desarrollaban operativos.

Los vecinos vinculan el retiro de los uniformados con los cambios en el despliegue de seguridad nacional realizados entre fines de 2023 y comienzos de 2024. Según plantean, esas modificaciones dejaron sectores de la provincia con menor cobertura de fuerzas federales.

Además, reclaman una intervención más firme de la Policía Federal Argentina para investigar y combatir a las bandas dedicadas al narcotráfico que operan en la región. El planteo apunta a fortalecer la presencia de las fuerzas nacionales y coordinar acciones contra las organizaciones criminales.

Comunidades en estado de alerta

Los reclamos se mantienen en distintos barrios bonaerenses, donde las familias advierten sobre la falta de respuestas oficiales y sostienen que los municipios y la Provincia no pueden afrontar por sí solos las demandas vinculadas con el delito complejo y el narcotráfico.

En ese contexto, los vecinos piden una mayor articulación entre el Gobierno nacional, la administración bonaerense y los gobiernos locales, con recursos y operativos sostenidos en el territorio que, en el marco de la crisis económica nacional, podrían profundizar la inseguridad.

El reclamo central es la restitución de Gendarmería y el refuerzo de la intervención de la Policía Federal. Las comunidades sostienen que la seguridad de los barrios debe formar parte de una política coordinada y con presencia permanente de las fuerzas responsables.