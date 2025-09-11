Guillermo Oliveto fue elegido nuevo decano de la UTN Buenos Aires

La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires (UTN BA) celebró el pasado 10 de septiembre la Asamblea de elección de autoridades, un evento clave en la vida institucional de la Facultad que definió al nuevo equipo de conducción para el período 2025-2029.

En esta instancia democrática, Guillermo Oliveto fue proclamado como nuevo decano de la UTN Buenos Aires, con el acompañamiento de Carlos Trunzo en el cargo de vicedecano. La fórmula recibió un respaldo contundente: de los 131 asambleístas, Oliveto obtuvo 113 votos, frente a los 17 que cosechó su oponente, Jorge Schenebelli, quien no presentó candidato a vicedecano. Se registró un voto en blanco.

La Asamblea Universitaria está integrada por representantes de todos los claustros que conforman la comunidad universitaria: docentes, estudiantes, graduados y no docentes, garantizando así la participación plural y representativa en la elección de sus autoridades.

Oliveto, graduado de la UTN y con una extensa trayectoria tanto en la Facultad Regional como en el ámbito nacional de la Universidad Tecnológica, expresó: “Siento un enorme orgullo y una profunda responsabilidad al ser elegido decano. Esta Facultad me formó como estudiante y como profesional, y me dio la oportunidad de crecer junto a su comunidad. Agradezco la confianza de cada claustro y el apoyo contundente que hemos recibido, que nos compromete aún más a trabajar con dedicación, transparencia y compromiso”.

En un contexto nacional marcado por el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, Oliveto destacó: “Justo el día que se vuelven a cercenar nuestros derechos, nuestro desafío es seguir construyendo una universidad pública, gratuita, de calidad y abierta a la sociedad, que forme ingenieras e ingenieros capaces de transformar la realidad de nuestro país. Este nuevo camino lo transitaremos juntos, honrando la historia y proyectando el futuro de la UTN Buenos Aires”.

La nueva conducción refuerza el compromiso de la UTN BA con la excelencia académica, la innovación científica y tecnológica, y la vinculación con el sector productivo y la sociedad. Con esta elección, la Facultad se consolida como un actor estratégico en la formación de profesionales que aportan al desarrollo nacional.