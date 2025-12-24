Guardacostas EEUU esperan refuerzos para incautar un petrolero vinculado a Venezuela: fuentes

Continúa la acumulación militar en Puerto Rico en medio de tensiones en Venezuela

Por Idrees Ali y Jonathan ‍Saul y Trevor Hunnicutt

WASHINGTON/LONDRES, 23 dic (Reuters) - La Guardia Costera de Estados Unidos está esperando la llegada de fuerzas adicionales antes de intentar abordar e incautar un ‍petrolero vinculado a Venezuela que ha ⁠estado persiguiendo desde el domingo, dijeron a Reuters un funcionario estadounidense y una fuente familiarizada con el asunto.

El buque, que los grupos marítimos han identificado como Bella 1, se ha negado a ser abordado por la Guardia Costera. Eso significa que la tarea recaerá probablemente en uno de los dos únicos equipos de especialistas -conocidos como Equipos de Respuesta de Seguridad Marítima- que pueden abordar buques en estas circunstancias, incluso haciendo rápel desde helicópteros.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La persecución, que ha durado varios días, pone de relieve el desajuste entre el deseo del gobierno de Donald ‌Trump de apresar petroleros sancionados cerca de Venezuela y los limitados ⁠recursos de la agencia que principalmente está llevando a ⁠cabo las operaciones, la Guardia Costera.

A diferencia de la Armada estadounidense, la Guardia Costera puede llevar a cabo acciones de aplicación de la ley, incluido el abordaje y la ‍incautación de buques que están bajo sanciones estadounidenses.

Trump ordenó este mes un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, ⁠en la última medida de Washington para ‌aumentar la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La Guardia Costera ha incautado en las últimas semanas dos petroleros cerca de Venezuela. Tras la primera incautación, el 10 de diciembre, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, publicó un video de 45 segundos en el que se ve a dos helicópteros acercándose a un buque y ‌a individuos armados ‌vestidos de camuflaje haciendo rápel sobre él.

Un mensaje publicado el sábado en las redes sociales por el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a la Guardia Costera, mostraba lo que parecían ser oficiales de la Guardia Costera a bordo del portaaviones Gerald Ford preparándose para zarpar e incautarse del petrolero ​Centuries, el segundo de los buques abordados por Estados Unidos.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que los oficiales de la Guardia Costera en el Ford eran de un Equipo de Respuesta de Seguridad Marítima y en ese momento demasiado lejos de Bella 1 para llevar a cabo una operación de abordaje.

"Hay equipos limitados que están entrenados para este tipo de abordajes", dijo Corey Ranslem, presidente ejecutivo del grupo de seguridad marítima Dryad Global y ‍anteriormente con la Guardia Costera de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y Reuters no pudo determinar qué otras razones, si las hay, han llevado a la Guardia Costera a no incautar aún el buque. En última instancia, la Administración podría decidir no abordar e incautar el buque.

La Casa Blanca dijo que Estados ​Unidos seguía en "persecución activa de un buque de la flota en las sombras sancionado que forma parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela".

La Guardia Costera estadounidense es una rama de ​las fuerzas armadas, pero forma parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Estados Unidos ha reunido una enorme fuerza militar en el Caribe, que incluye un portaaviones, aviones de ⁠combate y otros buques de guerra. Ospreys y aviones MC-130J Commando II adicionales llegaron a Aguadilla, Puerto Rico, en los últimos días, según otra fuente.

Con información de Reuters