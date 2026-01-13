La BBC pide que se desestime la demanda de Trump de 10.000 millones de dólares

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas caminan frente a la BBC Broadcasting House en Londres, Reino Unido

La ‍BBC presentará una moción para desestimar la demanda de 10.000 millones de dólares del presidente de Estados ‍Unidos, Donald Trump, por ⁠la edición de un discurso que hizo parecer que había inducido a sus partidarios a asaltar el Capitolio de Estados Unidos.

En un escrito presentado a última hora del lunes, la cadena argumentó que el tribunal de Florida carecía de jurisdicción personal en el caso porque no emitió el programa en Florida, y que el presidente no podía probar daños porque ‌fue reelegido después de que se emitiera.

Trump ⁠dijo que la emisora pública británica ⁠le difamó al empalmar partes de un discurso del 6 de enero de 2021, incluida una sección en la que ‍dijo a sus partidarios que marcharan hacia el Capitolio y otra en la que dijo: "Luchen ⁠con todas sus fuerzas". Omitió una ‌sección en la que pedía protestas pacíficas.

La demanda de Trump alega que la BBC violó una ley de Florida que prohíbe las prácticas comerciales engañosas y desleales. Trump reclama al menos 5.000 millones de dólares en daños ‌y perjuicios ‌por cada uno de los dos cargos de la demanda.

LA BBC PIDE AL TRIBUNAL QUE SUSPENDA LA FASE DE PRESENTACIÓN DE PRUEBAS

La BBC se ha disculpado por el montaje que apareció en su ​programa documental "Panorama", pero ha afirmado que se defenderá en los tribunales.

En la presentación del lunes, la BBC dijo que Trump no podía alegar de forma plausible que el documental se publicó con "malicia real".

La BBC dijo que presentaría una moción para desestimar la demanda y pidió al tribunal que suspendiera la fase de ‍presentación de pruebas, en la que ambas partes pueden obtener pruebas de otras partes en el pleito.

La BBC dijo que participar en una fase ilimitada de presentación de pruebas sobre el fondo de la cuestión, mientras la moción de desestimación estaba pendiente, sometería a ​los demandados a "considerables cargas y costes" que serían innecesarios si se acepta la moción.

La BBC se financia con un canon obligatorio ​que pagan todos los hogares británicos que ven la televisión.

"Como el demandante no ha alegado daños reales, sino solo ⁠un vago 'perjuicio a sus intereses profesionales y ocupacionales', su demanda no se sostiene", afirma la BBC.

Con información de Reuters