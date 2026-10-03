"Unidas Triunfaremos": junto a Axel Kicillof, Mariel Fernández convoca al Congreso de Mujeres del PJ Bonaerense

La intendenta de Moreno y secretaria de las Mujeres del PJ bonaerense, Mariel Fernández, convocó a mujeres de toda la provincia al Congreso “Unidas Triunfaremos”, que se realizará el próximo martes 6 de octubre en la Quinta de San Vicente. El encuentro contará con la presencia del gobernador Axel Kicillof, quien estará a cargo de la apertura de la jornada.

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La convocatoria prevé la participación de al menos mil mujeres, que se reunirán para debatir y reflexionar sobre la situación política, económica y social del país. “En cada rincón de la provincia hay una compañera poniendo el corazón, la fuerza y la valentía para hacer las transformaciones que nuestra Patria necesita”, señala el video difundido para promocionar la actividad.

El encuentro busca reunir distintas experiencias y voces del territorio bonaerense para aportar al debate sobre la reconstrucción del país.

Además, la convocatoria destaca el rol de las mujeres en la construcción política y territorial del peronismo bonaerense y plantea la necesidad de poner en común experiencias y propuestas frente al escenario actual. El lema “Unidas Triunfaremos” apunta a fortalecer ese espacio de participación y organización de cara a los desafíos políticos y sociales de la provincia.

Mariel Fernández profundiza su recorrido en PBA

La intendenta de Moreno visitó Mar del Plata, donde mantuvo encuentros con representantes del sector empresarial, productivo y sindical para abordar la situación económica y social de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires.

La visita forma parte de una agenda que Fernández desarrolla desde comienzos de año en distintos municipios bonaerenses. La dirigente busca conocer las problemáticas locales y establecer vínculos con distintos sectores.

La jornada comenzó en la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata. Allí fue recibida por Eduardo Porta, presidente de la Fundación Centro de Desarrollo Empresarial de Mar del Plata, junto con representantes del sector productivo y empresarial y el dirigente del peronismo local Apache Villalba.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas con la seguridad, la economía, la producción y el empleo, además de otros aspectos relacionados con el desarrollo de la ciudad. “Compartimos preocupaciones sobre seguridad, economía, producción, trabajo y otros temas fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de Mar del Plata, de la provincia y del país”, señaló Fernández al finalizar la reunión.

La intendenta también mantuvo una reunión con representantes de la CGT Regional Mar del Plata. Participaron Miguel Glugiemotti, secretario adjunto de la central, y dirigentes de distintas organizaciones sindicales.

Entre los presentes estuvieron Eduardo Jorge Coppola, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza; Valeria Castaño, referente de la UTEP; Sergio Arista, titular de SMATA; y Ezequiel Serra, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de la Costa Atlántica.