Washington condiciona las garantías para Ucrania a la cesión del Dombás, según el FT

FOTO DE ARCHIVO: Un militar de la 28.ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania camina junto a un Humvee cubierto con una protección antidrones improvisada en un campo de entrenamiento cerca de una línea de frente, Ucrania

El Gobierno ‍de Trump ha señalado a Ucrania que las garantías de seguridad de Estados Unidos dependen de que ‍Kiev acepte un acuerdo ⁠de paz que probablemente requiera que ceda la región del Dombás a Rusia, informó el martes el Financial Times, basándose en ocho fuentes cercanas a las conversaciones.

Washington también ha indicado que podría ofrecer a Ucrania más armas para reforzar su ejército en tiempos de paz si Kiev acepta retirar las fuerzas de las partes de la región oriental que controla, dijo ‌el periódico.

Reuters no pudo verificar inmediatamente el ⁠informe. La Casa Blanca no respondió ⁠inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el domingo que el documento estadounidense sobre las garantías de ‍seguridad para Ucrania estaba "listo al 100%" y que Kiev estaba esperando el momento y el ⁠lugar para firmarlo.

Zelenski ha afirmado ‌en repetidas ocasiones que la integridad territorial de Ucrania debe mantenerse en cualquier acuerdo de paz que ponga fin a la guerra.

Ucrania tiene cada vez más dudas sobre si Washington se comprometerá con las garantías de seguridad, según ‌dijo ‌un alto cargo ucraniano al Financial Times, afirmando que Estados Unidos "se detiene cada vez que se pueden firmar las garantías de seguridad".

Kiev quiere que se confirmen las garantías antes de ceder ningún territorio. Sin ​embargo, Estados Unidos cree que Ucrania debe ceder el Dombás para que termine la guerra y no está presionando al presidente ruso, Vladímir Putin, para que abandone esa exigencia, añadió el artículo.

"Esto es totalmente falso: el único papel de Estados Unidos en el proceso de pacificación es reunir a ambas partes para ‍llegar a un acuerdo", dijo a FT Anna Kelly, vicesecretaria de prensa de la Casa Blanca.

Una persona cercana a la postura estadounidense dijo al periódico que Washington "no estaba intentando imponer a Ucrania ninguna concesión territorial", y añadió que las garantías de ​seguridad dependen de que ambas partes acepten un acuerdo de paz.

El Kremlin afirmó el lunes que la cuestión territorial sigue siendo ​fundamental para cualquier acuerdo que ponga fin a los combates en Ucrania, según informó la agencia de noticias TASS ⁠tras las conversaciones mantenidas el fin de semana en Abu Dabi.

Con información de Reuters