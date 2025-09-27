Ucrania buscará acuerdos sobre armas y drones en próxima visita a EEUU

Imagen de archivo de un dron interceptor en un lugar no revelado de la región de Dnipropetrovsk, Ucrania.

Funcionarios ucranianos visitarán Estados Unidos este mes o el próximo para mantener conversaciones sobre importantes compras de armas y acuerdos de producción de drones, dijo el sábado el presidente Volodímir Zelenski.

El mandatario ucraniano estuvo en Estados Unidos esta semana para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas y reunirse con su par estadounidense, Donald Trump. Según dijo, compartió con Trump "una cierta visión de lo que se podría hacer" para responder a las acciones de Rusia en su guerra contra Ucrania.

Kiev ha preparado una lista de unos 90.000 millones de dólares en armas estadounidenses que quiere comprar.

"Además del gran acuerdo de armas, que llamamos el 'mega acuerdo', también discutimos el 'acuerdo sobre drones'. Los grupos técnicos ya están empezando a trabajar en este acuerdo", dijo Zelenski a los medios, informándoles sobre su visita a Estados Unidos.

"Se trata de drones que Estados Unidos comprará directamente a Ucrania", agregó.

Durante más de tres años y medio de guerra, Ucrania ha creado una industria de aviones no tripulados a partir de cero, con cientos de productores que fabrican millones de drones, pero carece de recursos financieros para ampliar más la producción.

Ucrania también depende en gran medida de los suministros de armas de sus aliados occidentales, sobre todo para la defensa aérea.

Zelenski afirmó que Ucrania ya ha desplegado un sistema de defensa antimisiles Patriot recibido recientemente de Israel y espera recibir otros dos sistemas Patriot este otoño boreal.

(Escrito por Olena Harmash; editado en español por Carlos Serrano)