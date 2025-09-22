Rusia pide a la agencia de aviación de la ONU que suavice las sanciones por motivos de seguridad

FILE PHOTO: Members of ICAO agency arrive at their headquarters in Montreal

Rusia está instando a la agencia de aviación civil de la ONU a suavizar las sanciones sobre piezas de repuesto y sobrevuelos, desestimando su respuesta a la guerra en Ucrania como "medidas coercitivas ilegales", según documentos de trabajo y una fuente familiarizada con el asunto.

Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, las sanciones occidentales han limitado el acceso a aviones y piezas de repuesto de fabricación extranjera, dejando a las aerolíneas rusas en la necesidad de abastecerse de piezas para más de 700 aviones, en su mayoría Airbus y Boeing , a través de rutas de importación complejas e indirectas.

Las autoridades rusas intentan ahora negociar una relajación de las sanciones, sobre todo en lo que respecta a las piezas de repuesto, que consideran fundamentales para la seguridad de los vuelos, según declaró a Reuters una fuente del sector aeronáutico ruso.

LOS MOVIMIENTOS RUSOS, UN RETO PARA LA ASAMBLEA DE LA OACI

Los esfuerzos de Rusia están creando un desafío para una reunión en Montreal esta semana de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que establece las normas mundiales de seguridad para la aviación civil y ha condenado a Moscú por violar la soberanía del espacio aéreo de Ucrania y su doble registro de aeronaves.

Rusia presentó su solicitud a la OACI después de que Estados Unidos levantara la semana pasada las sanciones impuestas a la aerolínea estatal bielorrusa Belavia tras el apoyo de Minsk a Moscú en su invasión de Ucrania.

En los documentos de trabajo presentados ante la asamblea trienal de la OACI que comienza el martes, Moscú ha afirmado que las sanciones son contrarias a las normas mundiales. Rusia también está intentando ser elegida para formar parte del consejo de gobierno de la OACI, compuesto por 36 Estados, tras no haber obtenido suficientes votos en 2022 tras la invasión de Ucrania.

Como el país más grande del mundo, Rusia depende en gran medida de los aviones comerciales para el transporte nacional de mercancías y pasajeros a través de sus once zonas horarias, pero los últimos incidentes sugieren que la flota rusa se está degradando.

A finales de julio, un Antonov An-24 de la era soviética, construido en 1976, se estrelló en el extremo oriental de Rusia, matando a las 48 personas que iban a bordo. Días después, la aerolínea de bandera rusa Aeroflot suspendió decenas de vuelos tras sufrir un ciberataque.

"Las medidas coercitivas ilegales violan el derecho humano a la libertad de circulación, independientemente de la nacionalidad y la ciudadanía", afirmaba un documento de trabajo ruso.

"La OACI debe tomar todas las medidas prácticas para impedir que los Estados apliquen medidas discriminatorias y coercitivas políticamente sesgadas en el ámbito de la aviación civil internacional".

FLOTA DE AVIONES ENVEJECIDA

Los documentos también critican el cierre del espacio aéreo de 37 Estados a las operaciones de vuelo de las aerolíneas rusas, la suspensión de los certificados de aeronavegabilidad de los aviones operados por aerolíneas rusas y las prohibiciones de mantenimiento y seguro de las aeronaves.

El organismo de control de la aviación rusa, Rosaviatsiya, no respondió a la petición de Reuters de hacer comentarios y el Ministerio de Transportes no quiso hacerlos. Las autoridades ucranianas no estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios.

La flota rusa de aviones Boeing y Airbus está envejeciendo y no todas las piezas pueden importarse a través de los llamados planes "grises", dijo a Reuters una fuente de la aviación rusa, lo que significa que una parte significativa de los aviones occidentales podría quedarse en tierra.

"Si en un futuro próximo un Boeing o Airbus ruso se estrella y muere gente, ¿qué pasará? En cualquier caso, se culpará a las sanciones", dijo la fuente.

Con información de Reuters