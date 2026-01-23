EN VIVO
Orban arremete contra Zelenski antes de las elecciones húngaras

23 de enero, 2026 | 06.32

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, criticó al ‍presidente ucraniano, Volodímir ⁠Zelenski, describiéndolo como "un hombre en una posición desesperada" cuyos "esfuerzos bélicos" no apoyaría, intensificando así su campaña antiucraniana de cara a las cruciales elecciones de abril.

Mientras la economía húngara se estanca y ‌el partido Fidesz de ⁠Orban se sitúa ⁠por detrás del partido de la oposición Tisza en la mayoría ‍de las encuestas, el primer ministro ha planteado ⁠las elecciones parlamentarias del ‌12 de abril como una elección entre la guerra y la paz, presentando a Ucrania como un país ‌que no ‌merece ayuda financiera.

En un mensaje de Facebook dirigido directamente a Zelenski, Orban dijo a última hora del ​jueves:

"Usted es un hombre en una posición desesperada que, desde hace ya cuatro años, no ha podido o no ha querido poner fin a una guerra, a ‍pesar de que el presidente de Estados Unidos le ha proporcionado toda la ayuda posible para hacerlo".

"Por lo tanto, por mucho ​que me halague, no podemos apoyar sus esfuerzos bélicos", añadió el líder ​nacionalista, rechazando de nuevo la ayuda financiera a Ucrania.

(Información ⁠de Krisztina Than y Anita Komuves; edición de Barbara Lewis; edición en español de Paula Villalba)

