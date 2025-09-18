Militares ucranianos en contraofensiva en el frente oriental, dice Zelenski

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Ucrania habla durante una conferencia de prensa

Los soldados ucranianos están llevando a cabo una contraofensiva contra las fuerzas rusas en el frente oriental, donde Kiev ha recuperado siete asentamientos, dijo el jueves el presidente Volodímir Zelenski tras visitar la región de Donetsk.

"De hecho, nuestras fuerzas están privando al ocupante (Rusia) de la oportunidad de llevar a cabo una operación ofensiva en toda regla, que llevaban mucho tiempo planeando y con la que contaban", dijo en una declaración por video.

Las fuerzas ucranianas han recuperado 160 kilómetros cuadrados desde el inicio de la operación, aseguró, añadiendo que más de 170 kilómetros cuadrados y otros nueve asentamientos habían sido "despejados de los ocupantes".

No especificó cuándo comenzó la operación. Describió los combates como intensos en la zona de Dobropillia, un área que vio rápidos avances rusos a mediados de agosto, y alrededor del centro de Pokrovsk.

Reuters no pudo verificar la situación del campo de batalla en la guerra que se libra desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022.

La región de Donetsk, ocupada solo parcialmente por Rusia pero que Moscú quiere que Kiev abandone antes de cualquier acuerdo de paz, sigue siendo el escenario de los combates más intensos.

El jueves, un bombardeo ruso mató a cinco civiles en Kostiantynivka, a unos 40 kilómetros de Dobropillia.

El Ejército ruso se han acercado a 8 kilómetros de la ciudad, que durante mucho tiempo ha sido un centro logístico crucial para los soldados ucranianos que defienden una franja de la línea del frente.

Con información de Reuters