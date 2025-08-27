El ataque de un dron ucraniano provoca incendios y evacuaciones en la ciudad rusa de Rostov del Don

Un incendio arde en el tejado de un edificio de apartamentos, tras un supuesto ataque con drones, según el gobernador en funciones de la región de Rostov, Yuri Slyusar, en Rostov del Don, región de Rostov, Rusia, en esta imagen obtenida de un vídeo en las redes sociales

Los restos de un avión no tripulado ucraniano destruido provocaron un incendio en el tejado de un edificio de apartamentos en la ciudad de Rostov del Don, en el sur de Rusia, lo que obligó a evacuar a 15 residentes, informó el miércoles el gobernador regional en funciones de Rostov, Yuri Slyusar.

"Lo más importante es que nadie resultó herido", dijo Slyusar en la aplicación de mensajería Telegram, añadiendo que el fuego estaba controlado.

Las unidades de defensa antiaérea de Rusia destruyeron 26 drones ucranianos durante la noche, 15 de ellos sobre la región de Rostov, según informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Ministerio publica datos sobre el número de drones destruidos por Rusia, no sobre cuántos lanzó Ucrania.

Slyusar dijo que los drones fueron derribados en siete distritos diferentes de la región y que los restos que cayeron dañaron tejados y fachadas de varias casas residenciales.

La agencia estatal de noticias TASS informó de que al menos siete edificios de apartamentos resultaron dañados tras el ataque con drones en el centro de Rostov del Don.

Reuters no pudo verificar las informaciones de forma independiente.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Ucrania. Kiev, que ha intensificado sus ataques dentro de Rusia en los últimos meses, ha dicho que sus ataques son en respuesta a los continuos ataques de Moscú contra Ucrania.

Ambas partes niegan haber atacado a civiles en la guerra, que Rusia inició con una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Con información de Reuters