La UBA subastará camisetas de Colapinto, Ginóbili y otras figuras para equipar el Hospital de Clínicas

La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará el próximo 12 de noviembre la primera edición de La Noche de la UBA, una iniciativa solidaria que tendrá como protagonista una subasta de camisetas, prendas y objetos donados por reconocidas figuras del deporte argentino. Lo recaudado será destinado a equipar el Hospital de Clínicas “José de San Martín” con una plataforma robótica quirúrgica de última generación.

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El encuentro tendrá lugar a las 20 en la Facultad de Derecho y marcará el inicio de una propuesta que se repetirá cada año con un objetivo solidario diferente, siempre destinado a fortalecer a la Universidad. En esta primera edición, la campaña apunta a incorporar tecnología que permita ampliar las capacidades quirúrgicas del hospital y mejorar la atención de sus pacientes.

Entre los objetos que serán subastados se encuentran una gorra firmada por el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto; camisetas de Julián Álvarez, Manu Ginóbili, Fabricio Oberto, Cristian “Cuti” Romero y Enzo Fernández; y los guantes de Emiliano “Dibu” Martínez.

También se ofrecerá una camiseta de River Plate firmada por los jugadores del club que se consagraron campeones del Mundial de Qatar 2022, una camiseta de Boca firmada por sus futbolistas y perteneciente a Leandro Paredes, y una camiseta de la Selección argentina de 1993 de Néstor Craviotto. Parte de los objetos se subastará también de manera online, para que puedan participar personas interesadas de distintos puntos del país.

Tecnología para mejorar la atención médica

La plataforma robótica que busca incorporar el Hospital de Clínicas permitirá realizar intervenciones mínimamente invasivas de alta complejidad, mediante instrumentos articulados de gran precisión y un sistema de visualización tridimensional de alta definición.

De acuerdo con la información difundida por la UBA, el equipamiento contribuirá a mejorar la precisión de los procedimientos, reducir complicaciones y acelerar los tiempos de recuperación de los pacientes. Además, permitirá ampliar la capacidad quirúrgica del establecimiento y fortalecer la formación de médicos y técnicos para todo el sistema de salud.

La importancia de la inversión está vinculada también con el volumen de atención del hospital: recibe más de 365.000 consultas y realiza más de 8.000 cirugías por año. Asimismo, participa en la formación de más de 1.500 profesionales de la salud.

Cómo colaborar con la iniciativa

Además de participar de las subastas, quienes quieran apoyar la campaña podrán realizar donaciones por el monto que deseen, sin un mínimo establecido, convertirse en sponsors o comprar entradas para asistir al evento.

La Noche de la UBA se realizará el jueves 12 de noviembre, a las 20, en la Facultad de Derecho. La iniciativa busca convocar a distintos sectores de la sociedad para reunir los recursos necesarios para incorporar tecnología médica de avanzada y fortalecer la atención pública que brinda el Hospital de Clínicas.