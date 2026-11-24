El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó este martes 24 de noviembre en Posadas un Convenio Marco de Cooperación y Colaboración junto su par riojano Ricardo Quíntela. El objetivo es impulsar una agenda conjunta de desarrollo turístico, productivo y cultural que fortalezca la economía regional y visibilice la identidad de las provincias firmantes en el resto del país y el mundo.

{{{htmlAmp}}}

"Tenemos paisajes, culturas e identidades diferentes, pero también mucho para complementarnos: desde la Ruta de la Yerba Mate y el Té Gourmet hasta la Ruta del Torrontés y del Olivo", sostuvo el mandatario misionero en sus redes sociales.

La jornada entre mandatarios tendrá una charla-debate sobre el escenario político actual y la organización partidaria de cara a las elecciones de 2027: "Estoy convencido de que el federalismo también se construye así, con diálogo, intercambio y trabajo entre provincias. Porque cuando compartimos lo que somos y lo que sabemos hacer, abrimos nuevas oportunidades para nuestra gente"

El acuerdo establece ejes de trabajo vinculados al intercambio de experiencias, conocimientos y capacidades técnicas, con el fin de potenciar las características complementarias de ambos territorios y generar nuevas oportunidades para las comunidades y los sectores productivos.

Qué establece el acuerdo

El convenio pretende que ambos distritos intercambien equipos, conocimientos y recursos de gestión con el fin de impulsar las capacidades de cada región y abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico.

En materia turística, el proyecto busca consolidar ambos destinos en el mercado nacional e internacional. De igual modo, contempla revalorizar el patrimonio histórico y natural de cada territorio, fomentar propuestas culinarias y renovar la formación profesional del rubro.

Por otro lado, la alianza interprovincial apunta a difundir de manera conjunta la tierra colorada de la Selva Paranaense, en Misiones, junto con los paisajes rocosos del Parque Nacional Talampaya y Los Colorados, en suelo riojano.

Respecto a los productos autóctonos y la gastronomía regional, el pacto promueve compartir estrategias que afiancen los recorridos culinarios. Así, se articularán los caminos riojanos del Olivo y del Torrontés con los circuitos misioneros de la Yerba Mate y el Té Gourmet, integrando la actividad turística con la identidad productiva de cada lugar.

Bajo el eje titulado “Avistaje de fauna y biodiversidad en contraste: de la aridez a la selva subtropical”, la iniciativa plantea crear itinerarios complementarios para que los visitantes exploren la flora y fauna tanto de los entornos áridos y montañosos del norte como de la selva subtropical.

Finalmente, la actividad física ocupa un rol destacado mediante una línea de acción que abarca trekking, senderismo, montañismo y travesías selváticas, priorizando criterios de calidad, seguridad y preservación ambiental.

La implementación del acuerdo estará a cargo de los ministerios de Turismo y Cultura de La Rioja y de Turismo de Misiones, aunque el documento habilita la incorporación de municipios, casas de estudio, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil. Con este paso, las dos jurisdicciones ponen en marcha una agenda de cooperación federal que articula producción, cultura y naturaleza para motorizar sus economías regionales.