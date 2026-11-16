Tucumán invirtió más de $1.312 millones para mejorar los controles ambientales y la gestión del agua

El gobernador Osvaldo Jaldo recorrió las instalaciones de la Subsecretaría de Medio Ambiente y presentó las mejoras edilicias y el nuevo equipamiento incorporado a distintas dependencias de la Secretaría de Producción. Las inversiones superan los $1.312 millones e incluyen la compra de camionetas, una retroexcavadora, herramientas, equipos informáticos y estaciones meteorológicas, además de trabajos de mantenimiento y refacción. El objetivo es mejorar las tareas de control ambiental, administración del agua y asistencia técnica en todo el territorio provincial.

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Durante la visita, el mandatario destacó las inversiones realizadas en los últimos tres años para recuperar y fortalecer las áreas de Medio Ambiente y Recursos Hídricos. Según señaló, la incorporación de vehículos, maquinaria, tecnología y obras de infraestructura permitió mejorar las condiciones de funcionamiento de ambas dependencias.

“En estos tres años hemos marcado un antes y un después en esta repartición”, afirmó Jaldo, quien también remarcó la importancia de garantizar el control y la distribución del agua para el consumo humano, la producción y la industria. En ese sentido, recordó las intervenciones realizadas en la presa número 3 del dique El Cadillal para reparar las filtraciones y recuperar su capacidad de almacenamiento.

“No nos hemos quedado un instante con los brazos cruzados”, sostuvo el gobernador. Y agregó: “Lejos de hacer desaparecer reparticiones, estamos fortaleciendo el Estado y la mayoría de las dependencias de la provincia”. Finalmente, convocó a los funcionarios y trabajadores a sostener el proceso de modernización y continuar con la planificación de nuevas mejoras. “Vamos a seguir haciendo las inversiones que hagan falta y planificando las cosas que todavía nos faltan por hacer”, expresó.

Más de $271 millones para Medio Ambiente

De acuerdo con los datos oficiales, la inversión destinada a la Subsecretaría de Medio Ambiente alcanza los $271.500.000. Los recursos fueron distribuidos entre la renovación del parque automotor, refacciones edilicias, equipamiento informático, mobiliario y herramientas de trabajo. La incorporación de estos elementos apunta a mejorar las condiciones operativas del área y fortalecer las tareas de fiscalización, control y seguimiento ambiental.

Por su parte, la Dirección de Recursos Hídricos recibió una inversión total de $1.040.886.348,40, destinada a la adquisición de bienes de capital, mantenimiento de vehículos, materiales para obras, contratación de servicios y compra de combustibles. Entre las principales incorporaciones se destacan cuatro camionetas Toyota Hilux 4x4, una retroexcavadora, computadoras de escritorio, impresoras, herramientas eléctricas, generadores, estaciones meteorológicas y mobiliario.

Además, se destinaron fondos al mantenimiento y reparación de los vehículos oficiales, mediante la compra de repuestos y la contratación de servicios técnicos. También se adquirieron materiales para ejecutar trabajos en los distintos distritos de riego, canales y sistemas de distribución de agua. Estas herramientas permitirán reforzar la presencia territorial de los equipos técnicos y mejorar las tareas de mantenimiento y asistencia en distintos puntos de la provincia.

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, quien participó de la recorrida, destacó la importancia de coordinar políticas públicas entre la Provincia y los municipios para avanzar en materia de protección ambiental. “Las políticas públicas tienen que ir acompañadas unas con otras, porque la contaminación ambiental y los residuos sólidos impactan directamente en las personas”, señaló.

También valoró el sistema de alerta temprana desarrollado por la Subsecretaría de Medio Ambiente y planteó como desafío que la información pueda llegar directamente a los vecinos. En paralelo, destacó las acciones municipales vinculadas con la educación ambiental y el reciclaje. “Cuidar el ambiente es cuidar a nuestra gente, nuestro futuro y el de nuestros hijos”, expresó.

A su turno, el secretario de Producción, Eduardo Castro, sostuvo que las inversiones responden a una decisión de gestión orientada a recuperar áreas que durante años registraron necesidades de infraestructura y equipamiento. “No podemos pretender un Estado eficiente si no invertimos en sus trabajadores, en su infraestructura y en sus herramientas de trabajo”, afirmó.

El funcionario remarcó el carácter estratégico de la Subsecretaría de Medio Ambiente y la Dirección de Recursos Hídricos por sus responsabilidades en el cuidado del patrimonio ambiental y la administración del agua. Asimismo, señaló que los nuevos vehículos y equipos permitirán mejorar los controles, la fiscalización y la presencia de los organismos en el territorio. “Queremos un Estado presente, equipado, moderno y eficiente”, concluyó.

La actividad contó con la participación de funcionarios provinciales, legisladores, autoridades municipales y representantes de distintas áreas del Ejecutivo. Entre ellos estuvieron la diputada nacional Gladys Medina, la senadora Sandra Mendoza, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, además de intendentes y autoridades de organismos provinciales.