Tucumán celebró la inauguración de obras y continúa con trabajos clave en canales de desagüe por el fenómeno de El Niño

En el marco de la llegada de temporada de lluvias, la provincia de Tucumán comenzó trabajos clave para la prevención y desborde de lluvias. En este mismo sentido, se supervisaron trabajos de limpieza y mantenimiento de canales y desagües, obras de pavimento y quedó habilitado el primer tramo del Paseo La Huella.

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En la recorrida, el gobernador Osvaldo Jaldo visitó la comuna de San Pablo y Villa Nougués. Según explicó el Gobierno provincial, los trabajos buscan mejorar el sistema de drenaje y reducir el riesgo de inundaciones en distintos sectores de la localidad.

Durante la visita, el Gobernador destacó las tareas realizadas sobre los canales principales y laterales de la comuna. “No nos olvidemos que esta zona está cerca del cerro, donde baja mucha agua en las épocas de lluvia, y a los canales los tenemos que tener en muy buenas condiciones”, sostuvo Jaldo. En ese sentido, señaló que los trabajos de limpieza se realizaron con distintos equipos y apuntan a atenuar el impacto de las lluvias y evitar posibles inundaciones en los barrios de San Pablo.

Obras de pavimento

Además de supervisar las tareas de mantenimiento de los canales, Jaldo inauguró obras de pavimento ejecutadas durante la gestión del comisionado Miguel González. El mandatario destacó que, en los casi tres años de gestión de González, se realizaron cerca de 35 cuadras de pavimento, tanto de hormigón como de adoquinado. “Viene no solo a mejorar urbanísticamente San Pablo, sino también que le viene a dar calidad de vida a la gente”, afirmó Jaldo.

El gobernador también puso en valor el contacto con los vecinos durante la recorrida y remarcó la importancia de la presencia del Estado en las distintas localidades de Tucumán. “Estos son testimonios que tienen que ver con la necesidad de que el Estado esté presente, el Estado provincial, el Estado municipal, el Estado comunal”, sostuvo.

Jaldo aseguró además que su gestión mantiene como una de sus prioridades el acompañamiento a las localidades del interior. “No hay duda que gobernamos para los 2 millones de tucumanos, pero le damos prioridad a toda aquella gente que está mucho más lejos de San Miguel de Tucumán”, expresó.

Gestión

El ministro del Interior, Darío Monteros, detalló que durante la jornada se inauguraron 8.500 metros cuadrados de pavimento de hormigón sobre la calle 6 y pasajes adyacentes. El funcionario también destacó la habilitación del primer tramo del Paseo La Huella, una obra desarrollada por la comuna.

El sector inaugurado tiene 170 metros lineales, mientras que está previsto completar otros 400 metros. La intervención incluye veredas y equipamiento destinado al uso de los vecinos. Monteros también resaltó los trabajos de alumbrado público realizados en la localidad, que alcanzan, según indicó, casi 15 kilómetros.

Plan Prelluvia

Por su parte, el comisionado de San Pablo y Villa Nougués, Miguel González, explicó que la comuna puso en marcha el denominado Plan Prelluvia, destinado a preparar el sistema de drenaje para los próximos meses. “Empezamos con el Plan Prelluvia, un plan de 340 horas con máquina, oruga, retro con oruga”, detalló.

Las tareas abarcaron cinco canales principales de San Pablo, donde se realizaron trabajos de mantenimiento, limpieza y drenaje. Según González, las intervenciones alcanzaron cerca de 10.000 metros lineales de canales y tienen como objetivo mejorar el escurrimiento del agua durante la temporada de lluvias.

El comisionado remarcó la importancia de estas tareas debido a las características geográficas de la zona y al volumen de agua que puede descender desde los sectores cercanos al cerro.

Urbanización de San Pablo

González también destacó la inauguración del primer tramo del Paseo La Huella, pensado como un espacio para los vecinos y que incorpora nuevas veredas, equipamiento y sectores destinados a mejorar la circulación y el uso del espacio público. “Es un paseo que la comuna lo necesitaba porque es un paseo para que la gente disfrute”, sostuvo.

En relación con las obras de pavimento, el comisionado señaló que los trabajos permitieron avanzar en la urbanización del casco de San Pablo y aseguró que el sector quedó prácticamente cubierto en su totalidad por obras de pavimentación. “Ese pavimento genera que el casco quede ya efectivamente en el 100% con obra de pavimento y dejar atrás, dejar en la historia lo que es o lo que fue la calle de ripio”, afirmó.