Trump: demócratas que dijeron a militares EEUU que rechazaran órdenes ilegales merecen pena muerte

20 nov (Reuters) -El presidente Donald Trump arremetió el jueves contra un grupo de parlamentarios demócratas que dijeron a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses que deben rechazar cualquier orden ilegal, calificándolos de traidores y diciendo que deberían enfrentarse a la pena de muerte.

Trump volvió a publicar un artículo sobre un video dado a conocer el martes por seis parlamentarios demócratas que sirvieron en el Ejército o en la comunidad de inteligencia.

"¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, debe ser castigado con PENA DE MUERTE!", escribió el republicano en una publicación de Truth Social.

"Esto es realmente malo, y Peligroso para nuestro País", había escrito Trump en una publicación anterior. "No se puede permitir que sus palabras se mantengan. ¡¡¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO DE TRAIDORES!!! QUE LOS ENCIERREN???".

Entre los parlamentarios demócratas figuran los senadores Elissa Slotkin, exanalista de la CIA y veterana de la guerra de Irak, y Mark Kelly, exastronauta y veterano de la Marina.

