Legisladores de EEUU llegan a Copenhague para contrarrestar las amenazas de Trump a Groenlandia

Una vista aérea de Nuuk, Groenlandia

‍Una delegación bipartidista de legisladores estadounidenses se reunirá el viernes con los líderes de Dinamarca y Groenlandia para asegurarles el apoyo del Congreso a ‍pesar de las amenazas del presidente ⁠Donald Trump de apoderarse de la isla ártica.

Trump ha dicho que Groenlandia es vital para la seguridad de Estados Unidos por su ubicación estratégica y su gran suministro de minerales y no ha descartado el uso de la fuerza para tomarla. Las naciones europeas enviaron esta semana un pequeño número de militares a la isla a petición de Dinamarca.

La delegación estadounidense de 11 miembros, encabezada por el senador demócrata Chris Coons, tiene previsto reunirse con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homólogo ‌groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, según la oficina de Frederiksen.

"En un momento de ⁠creciente inestabilidad internacional, necesitamos acercarnos a nuestros aliados, ⁠no alejarlos", dijo Coons en un comunicado de prensa a principios de esta semana, y añadió que la delegación enviaría "un mensaje claro de que el Congreso está ‍comprometido con la OTAN".

La delegación incluye a los senadores republicanos Thom Tillis y Lisa Murkowski, aunque está compuesta en su mayor parte ⁠por diputados demócratas.

LA VISITA A COPENHAGUE SIGUE ‌A UNA REUNIÓN EN LA CASA BLANCA

La visita se produce después de una reunión de alto nivel celebrada el miércoles en la Casa Blanca, en la que el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, y la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, se reunieron con el secretario de Estado ‌Marco Rubio y ‌el vicepresidente JD Vance.

Los representantes daneses dijeron tras esa reunión que no habían conseguido cambiar la postura del Gobierno estadounidense sobre la adquisición de Groenlandia.

Rasmussen y Motzfeldt también se han reunido esta semana en Washington con diputados estadounidenses para reunir el apoyo del Congreso, mientras Dinamarca y ​Groenlandia tratan de resolver la crisis diplomática sin precedentes con un aliado de la OTAN.

"(Estamos) listos para la cooperación en materia de seguridad en el Ártico, pero tiene que ocurrir con respeto a nuestra integridad territorial, el derecho internacional y la Carta de la ONU", dijo Rasmussen en una publicación en la red social Instagram a última hora del jueves.

Trump planteó por primera vez la idea de adquirir Groenlandia en 2019 durante ‍su primer mandato, pero se enfrenta a la oposición en Washington, incluso dentro de su propio partido.

OPOSICIÓN BIPARTIDISTA A LA ADQUISICIÓN DE GROENLANDIA

Legisladores tanto del partido republicano de Trump como de la oposición demócrata han dicho que respaldarían una legislación para frenar la capacidad de Trump de apoderarse de Groenlandia, en medio de una lucha en curso ​sobre los poderes de guerra, que la Constitución otorga al Congreso.

También se ha presentado un proyecto de ley en la Cámara de Representantes en apoyo de la anexión de ​Groenlandia.

Solo el 17% de los estadounidenses aprueba los esfuerzos del presidente Donald Trump para adquirir Groenlandia, y grandes mayorías de demócratas y republicanas se oponen al ⁠uso de la fuerza militar para anexionar la isla, según una encuesta de Reuters/Ipsos. Trump ha calificado la encuesta de "falsa".

Con información de Reuters