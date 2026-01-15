EEUU presiona a México para que permita a sus fuerzas combatir a los carteles: NYT

Imagen de archivo del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, visto desde Ciudad Juárez, México.

Estados ‍Unidos está intensificando la presión sobre México para que permita a ‍sus fuerzas militares ⁠llevar a cabo operaciones conjuntas para desmantelar laboratorios de fentanilo dentro del país, informó el jueves The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses.

Los funcionarios estadounidenses quieren que sus fuerzas, ya sean tropas de Operaciones Especiales u oficiales de la ‌CIA, acompañen a los soldados ⁠mexicanos en las redadas ⁠contra presuntos laboratorios de fentanilo, dijo el informe, citando a múltiples fuentes no identificadas.

El ‍presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a Fox News ⁠la semana pasada que ‌los carteles dirigen México y sugirió que Washington podría atacar objetivos terrestres para combatirlos, en una de una serie de amenazas de desplegar la ‌fuerza ‌militar contra el narcotráfico.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo esta semana que descarta una intervención militar estadounidense para combatir a los ​carteles de la droga tras una "buena conversación" con Trump sobre seguridad y narcotráfico.

La solicitud de Estados Unidos a México para usar sus fuerzas se renovó después de que las fuerzas de Washington capturaron al presidente ‍venezolano Nicolás Maduro en una incursión el 3 de enero, dijo el informe del diario.

Sheinbaum ha rechazado previamente ofertas de acción militar de Trump.

Reuters no pudo verificar ​de inmediato la información de The New York Times. La Casa Blanca y la ​cancillería de México no respondieron de inmediato a una solicitud de Reuters ⁠para hacer comentarios fuera del horario regular de trabajo.

Con información de Reuters