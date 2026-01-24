Agentes federales de inmigración disparan mortalmente a una segunda persona en Minneapolis

Escena de un tiroteo que involucró a agentes federales de inmigración en Minneapolis

MINNEAPOLIS, 24 ene (Reuters) - Agentes federales ‍dispararon y mataron a un hombre en Minneapolis el sábado, dijeron funcionarios locales y federales, el segundo tiroteo fatal que involucra a agentes ‍federales este mes en medio ⁠de un aumento de la aplicación de la ley de inmigración en la ciudad del norte de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon en defensa de un hombre que se les acercó con una pistola y dos cargadores.

El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara, dijo que el hombre era un residente de la ciudad de 37 años que se cree que era ciudadano estadounidense. No ‌dio a conocer el nombre del hombre que, según dijo, ⁠era un legítimo propietario de armas sin antecedentes ⁠penales.

En un vídeo que circuló por las redes sociales y se emitió en canales de noticias por cable se veía a personas con máscaras y chalecos ‍tácticos forcejeando con un hombre en una calle cubierta de nieve antes de que se oyeran disparos. En el video, ⁠el hombre cae al suelo y se ‌oyen varios disparos más.

Más tarde, un vídeo de la zona mostró a agentes de inmigración lanzando gases lacrimógenos contra una multitud cada vez mayor de curiosos.

EL ALCALDE Y EL GOBERNADOR PIDEN EL FIN DE LA OPERACIÓN

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, pidió el fin inmediato de las operaciones de ‌control migratorio ‌de la administración Trump en el estado.

"¿Cuántos residentes más, cuántos estadounidenses más necesitan morir o salir gravemente heridos para que esta operación termine?" , dijo Frey en una conferencia de prensa.

El gobernador del estado y dos senadores estadounidenses también pidieron la salida de los agentes federales.

Trump ​ha sido informado sobre el tiroteo, dijo un funcionario de la Casa Blanca a Reuters.

O'Hara dijo que había una "escena volátil" en el lugar del tiroteo y pidió a la gente que evitara la zona. "Por favor, no destruyan nuestra ciudad", dijo.

El cercano Instituto de Arte de Minneapolis dijo que había cerrado durante todo el día por motivos de seguridad.

El tiroteo se produjo un día después de que más de ‍10.000 personas salieran a las gélidas calles para protestar por la presencia de los 3.000 agentes federales que Trump ha ordenado enviar al estado.

Los residentes se han enfurecido por varios incidentes, incluido el mortal tiroteo de la ciudadana estadounidense Renee Good, la detención de un ciudadano estadounidense que fue sacado de su casa ​en ropa interior y la detención de escolares, incluido un niño de 5 años.

El jueves, el vicepresidente JD Vance visitó Minneapolis para mostrar su apoyo a los funcionarios ​de inmigración y pedir a los líderes y activistas locales que redujeran las tensiones, afirmando que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ⁠de Estados Unidos estaba llevando a cabo una importante misión para detener a los infractores de las leyes de inmigración.

(Reportaje de Katharine Jackson, Karl Plume y Andy Sullivan; Redacción de Andy Sullivan; Edición de Donna Bryson, Sergio Non, Rod Nickel)