Un tribunal griego absuelve a trabajadores humanitarios acusados de tráfico de migrantes

FOTO DE ARCHIVO. Trabajadores humanitarios, incluidos Sean Binder y Sarah Mardini, posan con otros trabajadores humanitarios involucrados en rescates de refugiados, después del veredicto en su juicio en la ciudad de Mitilene en la isla de Lesbos, Gre

‍Más de una veintena de trabajadores humanitarios que participaron en rescates de refugiados en Grecia fueron absueltos de cargos de tráfico de ‍migrantes en un caso de ⁠varios años que los grupos de derechos dijeron que era un intento infundado de prohibir la ayuda a los refugiados que se dirigían a Europa.

Los países de la Unión Europea, incluida Grecia —donde más de un millón de personas llegaron a tierra durante la crisis de refugiados de Europa entre 2015 y 2016—, están endureciendo las normas sobre migración a medida que los partidos de derechas ganan terreno en todo el bloque.

En el juicio ‌celebrado en la isla de Lesbos, en el mar Egeo, ⁠los 24 acusados se enfrentaban a cargos ⁠que incluían la participación en un grupo criminal que facilitaba la entrada ilegal de migrantes, así como el blanqueo de dinero relacionado con la ‍financiación de su organización.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los acusados estaban afiliados al Emergency Response Center International, un grupo de búsqueda y rescate sin ⁠ánimo de lucro que operó en ‌Lesbos de 2016 a 2018.

Entre ellos estaba Sarah Mardini, una de las dos hermanas sirias que salvaron a refugiados en 2015 tirando de su bote hundido hasta la orilla y cuya historia inspiró la popular película de Netflix de 2022 "Las nadadoras", y Sean Binder, un ciudadano ‌alemán que ‌comenzó a trabajar como voluntario para ERCI en 2017.

Los dos fueron detenidos en 2018 y pasaron más de 100 días en prisión preventiva.

El tribunal desestimó todos los cargos, una decisión que el abogado defensor Zacharias Kesses calificó de "valiente", pero dijo que ​fue recibida con un "alivio agridulce".

Algunos de los acusados se lanzaron al mar para celebrar el veredicto a última hora del jueves.

Aunque los cargos eran infundados, dijo Kesses, el sistema judicial griego retrasó la resolución del caso, lo que llevó a cientos de personas a retirarse de la actividad de ayuda humanitaria.

"Han tenido que pasar 2.897 días para que se haga justicia y se derrumbe ‍la falsa narrativa de las autoridades. El mayor caso de criminalización de la ayuda humanitaria se construyó sobre un manual de inhumanidad", dijo Kesses a Reuters.

En los últimos años, Grecia ha endurecido su postura respecto a los migrantes. Desde 2019, el Gobierno de centroderecha ha reforzado los controles fronterizos con ​vallas y patrullas marítimas.

"Las autoridades griegas deberían dejar de criminalizar la solidaridad, poner fin a las devoluciones y priorizar salvar vidas", dijo Eva Cossé, investigadora principal ​de la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch, calificando los procesamientos de "abusivos".

Grecia, que ha experimentado recientemente un nuevo ⁠y pronunciado aumento de las llegadas de migrantes procedentes de Libia, afirma que respeta el derecho internacional y los derechos humanos.

Con información de Reuters