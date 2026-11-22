El impacto de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y el freno a la obra pública nacional profundizan la crisis de la construcción en La Rioja que ya acumula tres años consecutivos de pérdida de empleo registrado. En agosto de 2026, la provincia contabilizó apenas 741 trabajadores formales del sector, frente a los 745 registrados en el mismo mes de 2025, una caída interanual del 0,5% que refleja las dificultades de una actividad fuertemente dependiente del financiamiento estatal.

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Los datos surgen del último informe de coyuntura mensual del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), relevado por el portal especializado Economía Riojana. El reporte confirma que el empleo formal en la actividad atraviesa 36 meses consecutivos de retroceso, una tendencia que comenzó en septiembre de 2023 y que no logró revertirse desde entonces.

La situación provincial está vinculada, según el análisis, con la paralización de la obra pública dispuesta por el Gobierno nacional al comienzo de la gestión libertaria. La interrupción del financiamiento estatal impactó sobre una actividad que en La Rioja depende casi en su totalidad de los recursos públicos para sostener su nivel de trabajo.

La Rioja quedó por debajo del promedio nacional

El deterioro del empleo registrado también se observa al comparar los números provinciales con el comportamiento del sector en el conjunto del país. Mientras La Rioja registró una caída interanual del 0,5% en agosto, el promedio nacional mostró una suba del 0,6% durante el mismo período.

La diferencia fue de 1,1 puntos porcentuales en contra de la provincia, que muestra dificultades para recuperar los puestos de trabajo perdidos en la construcción. Aunque la variación interanual de agosto fue menor a la de otros períodos, el dato no modifica la tendencia de fondo: el empleo formal lleva tres años sin conseguir una recuperación sostenida.

Un sector condicionado por el freno de la obra pública

La construcción es una de las actividades más expuestas a las decisiones de inversión estatal, especialmente en provincias donde la obra pública representa una parte central del movimiento económico del sector. En ese escenario, la reducción de los recursos nacionales destinados a infraestructura y la paralización de proyectos repercuten sobre las empresas constructoras y sus trabajadores.

En La Rioja, donde el financiamiento estatal sostiene casi toda la actividad constructora, el freno de las inversiones nacionales profundizó las dificultades para mantener los niveles de ocupación. Los 741 puestos formales registrados en agosto constituyen una muestra del alcance de esa crisis laboral.