Prevención y regulación en vialidad: rigen nuevos montos por infracciones de tránsito en La Rioja

Desde el 1 de enero de 2026 entraron en vigencia los nuevos montos de infracciones de tránsito vinculadas a alcoholemia y al no uso de casco en la prvoincia de La Rioja. Las medidas se dieron en el marco de la concientización y la prevención de accidentes de tránsito, una política que se reforzó durante las últimas fiestas con exhaustivos controles en las calles riojanas.

En el caso de alcoholemia, las sanciones se establecen en tres niveles. La infracción mínima tiene un costo de $337.000, equivalente a 200 unidades. La categoría media asciende a $674.000, con 400 unidades. En tanto, la infracción máxima alcanza los $1.348.000 y corresponde a 800 unidades. Finalmente, respecto al no uso de casco, la multa es de $126.375.

Cabe destacar, que en el mes de julio se había dado el último aumento, y desde la oficina de tránsito explicaron que no estaba vinculado con intenciones recaudatorias, sino en la protección de la ciudadanía y disminuir los accidentes.

Un mensaje oficial para cuidar a la comunidad

En este marco, la Jefatura de Policía de la Provincia difundió un mensaje dirigido a la comunidad, en el que remarcó que el casco no es un accesorio, sino una protección que salva vidas y que debe utilizarse correctamente cada vez que se conduce una motocicleta. También advirtió que, si se va a manejar, no se debe consumir alcohol, ya que el alcohol al volante es una de las principales causas de siniestros viales graves y fatales.

Desde la fuerza policial señalaron que estas medidas no buscan castigar, sino prevenir y cuidar la vida, y subrayaron que, si bien la Policía hará cumplir la ley, la seguridad vial comienza con la conciencia de cada conductor. En ese sentido, destacaron que cuidarse es cuidar a los demás y que respetar las normas salva vidas.

Más seguridad en las rutas

Desde mediados de noviembre, la provincia de La Rioja implementó un anillo digital de seguridad en sus principales rutas, diseñado para monitorear en tiempo real el flujo vehicular mediante inteligencia artificial. Este sistema, supervisado por el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, utiliza cámaras estratégicas para identificar patentes, marcas y colores de vehículos, y cruza estos datos con registros de capturas y secuestros judiciales.

Actualmente, el monitoreo opera en las rutas 38, 5 y 75, con planes de expansión hacia la Ruta 40 para fortalecer la prevención del delito y el combate al narcotráfico en los puntos de acceso al territorio. La integración de esta tecnología en los puestos camineros permite a la policía visualizar alertas inmediatas, lo que facilita operativos cerrojo y así reducir el margen de error humano en las investigaciones. Este avance forma parte de un plan integral de modernización que ya muestra resultados positivos en la seguridad vial de la provincia.