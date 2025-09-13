Acusado de ser el francotirador que mató a Charlie Kirk espera presentación formal de cargos en Utah

Foto policial del sospechoso de matar de un disparo a Charlie Kirk

El estudiante de una escuela de comercio de Utah encarcelado bajo sospecha de haber disparado mortalmente al activista de derecha Charlie Kirk se enfrenta a cargos formales la próxima semana, según el gobernador, por un acto de violencia visto como un punto de inflexión en la política estadounidense.

Tyler Robinson, de 22 años, fue detenido el jueves por la noche después de que unos parientes y un amigo de la familia alertaran a las autoridades de que se había implicado en el crimen, dijo el viernes el gobernador Spencer Cox, que declaró en una rueda de prensa: "Lo tenemos".

La detención puso fin a una persecución de 33 horas del único sospechoso del ataque del miércoles, que el presidente Donald Trump ha calificado de "atroz asesinato".

Kirk, cofundador del grupo estudiantil conservador Turning Point USA y firme aliado de Trump, fue abatido por un único disparo de rifle efectuado desde un tejado durante un acto al aire libre al que asistieron 3.000 personas en la Universidad Utah Valley de Orem, a unos 65 kilómetros al sur de Salt Lake City.

Se encontró cerca un fusil de cerrojo que se cree que es el arma homicida, y la policía difundió imágenes de las cámaras de vigilancia que mostraban a una "persona de interés" con ropa oscura y gafas de sol.

Un avance en el caso se produjo cuando un pariente y un amigo de la familia alertaron a la oficina local del alguacil que "les había confesado o dado a entender que había cometido" el asesinato, dijo Cox.

Robinson, estudiante de tercer año en el programa de aprendizaje de electricidad del Dixie Technical College, que forma parte del sistema universitario público de Utah, fue detenido en casa de sus padres, a unos 420 kilómetros al suroeste del lugar del crimen.

La policía recogió pruebas adicionales el viernes por la noche en el apartamento de Robinson en St. George, a unos 8 kilómetros de la casa de sus padres, cerca de la frontera con Arizona.

La cinta amarilla del lugar del crimen se retiró después de que los investigadores forenses del FBI y del estado terminaron su trabajo, pero los agentes permanecieron fuera del apartamento el sábado. Los vecinos colocaron un cartel de "Propiedad privada, prohibido el paso" a la entrada del complejo, que ha sido invadido por periodistas.

Robinson fue detenido como sospechoso de asesinato con agravantes y por otros cargos que se espera que se presenten formalmente ante el tribunal a principios de la próxima semana, dijo el gobernador.

UN HITO EN LA HISTORIA DE AMÉRICA

El asesinato ha provocado la indignación de los partidarios de Kirk y la condena de la violencia política por parte de todo el espectro ideológico. Los aliados de Kirk se han organizado en Internet para intentar que se despida de sus puestos de trabajo a quienes minimicen o se burlen de su muerte; Reuters ha contabilizado hasta ahora 15 despidos o suspensiones relacionados con comentarios sobre el asesinato.

Cox calificó el asesinato de Kirk de "hito en la historia de Estados Unidos" y lo comparó con la oleada de asesinatos políticos en Estados Unidos en la década de 1960. No quiso hablar de los posibles motivos del asesinato.

Los investigadores encontraron mensajes grabados en cuatro casquillos de bala, que incluían referencias a memes y chistes sobre videojuegos. En uno de los casquillos, según la declaración jurada de detención, había una inscripción: "Si lees esto, eres GAY Lmao".

Muchos republicanos, incluido Trump, se han apresurado a arremeter contra la izquierda política, acusando a los liberales de fomentar una retórica contra los conservadores que animaría a un espíritu afín a cruzar la línea de la violencia, incluso cuando el presidente y sus aliados invocan habitualmente imágenes violentas contra sus oponentes.

Los registros estatales muestran que Robinson estaba registrado como votante pero no estaba afiliado a ningún partido político. Un pariente dijo a los investigadores que Robinson se había vuelto más político en los últimos años y que una vez había discutido con otro miembro de la familia su aversión por Kirk y sus puntos de vista, según una declaración jurada de orden de detención.

¿DERECHA, IZQUIERDA O LOCURA?

Un experto en democracia y seguridad dijo que era difícil leer demasiado en los mensajes dejados en los casquillos recuperados por las autoridades.

Una de las inscripciones decía: "¡Hey, fascista! ATRAPA!", seguido de una combinación de flechas de dirección, una aparente referencia a una secuencia de pulsaciones de botón que desencadena una bomba en un popular videojuego.

Rachel Kleinfeld, investigadora principal de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, dijo que la simbología encontrada en los casquillos de bala sugiere que el tirador estaba afiliado al llamado movimiento Groyper, asociado con el activista y comentarista de extrema derecha Nick Fuentes.

"Es un movimiento ideológico ecléctico marcado por los memes de videojuegos, anti-gay, la supremacía blanca e ironía de Nick Fuentes", dijo. "Ciertamente se inclina hacia la derecha, pero es bastante ecléctico".

Fuentes, que ha llamado a Kirk su enemigo y adversario, ha negado cualquier relación entre su movimiento y el asesinato, que ha condenado.

"Mis seguidores y yo estamos siendo inculpados por el asesinato de Charlie Kirk por los principales medios de comunicación basándose literalmente en cero pruebas", dijo en una publicación en X.

Kleinfeld dijo que, en algunos aspectos, "las creencias ideológicas del tirador no importan. Lo que importa es cómo se las toma la sociedad. Y si nuestra sociedad opta por seguir señalando con el dedo, tanto si la persona resulta ser de derechas, de izquierdas o simplemente inestable, entonces la violencia crecerá a partir del señalamiento con el dedo, independientemente del acto en sí".

Kleinfeld afirmó que la mayoría de los autores de actos de violencia política no pertenecían claramente a un bando ideológico u otro, sino que solían estar movidos por "una mezcolanza de creencias conspirativas y enfermedades mentales".

El asesinato de Kirk se produce en medio del periodo más sostenido de violencia política en Estados Unidos en décadas. Reuters ha documentado más de 300 casos de actos violentos por motivos políticos en todo el espectro ideológico desde que los partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

El propio Trump ha sobrevivido a dos atentados contra su vida, uno en el que una bala le rozó una oreja durante un acto de campaña en julio de 2024 y otro dos meses después frustrado por agentes federales.

Los demócratas también han sido víctimas. En abril, un pirómano irrumpió en la residencia del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y le prendió fuego mientras la familia estaba dentro. En junio, un hombre armado que se hizo pasar por policía asesinó en Minnesota a la legisladora demócrata Melissa Hortman y a su marido, y disparó contra el senador demócrata John Hoffman y su esposa.

En sus primeros comentarios públicos desde el asesinato de su esposo, Erika Kirk prometió en un mensaje de video a última hora del viernes que "el movimiento construido por mi marido no morirá", sino que se hará más fuerte.

Hablando desde el estudio de su programa de radio-podcast, instó a los jóvenes a unirse a Turning Point, exaltando a su marido como un héroe político caído que "ahora y por toda la eternidad estará al lado de su salvador llevando la gloriosa corona de un mártir".

Con información de Reuters