Trump demandará por difamación y calumnias al New York Times por 15.000 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que presentará una demanda de 15.000 millones de dólares por difamación y calumnias contra el New York Times , días después de que el periódico publicara artículos sobre sus vínculos con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein.

La declaración se produce después de que Trump amenazara la semana pasada con demandar al New York Times por sus informaciones relacionadas con una nota y un dibujo de índole sexual entregados a Epstein.

"Hoy, tengo el gran honor de presentar una demanda por difamación y calumnias de 15.000 millones de dólares contra The New York Times", dijo Trump en una publicación en su red social Truth Social.

El New York Times no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral habitual.

Trump acusó al diario de mentir sobre él, su familia y sus negocios, así como sobre movimientos e ideologías liderados por republicanos como el movimiento America First, y Make America Great Again, o MAGA.

La demanda se presentará en Florida, añadió, pero no dio más detalles.

