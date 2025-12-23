Cinco muertos al estrellarse frente a costa de Texas avión de la marina mexicana en misión médica

Al menos cinco personas murieron al estrellarse el lunes un avión de la Armada mexicana frente a la costa de Texas, cerca de Galveston, durante una misión coordinada con una organización que ayuda a niños víctimas de quemaduras severas, incluido su traslado para recibir tratamiento en Estados Unidos.
La aeronave transportaba a ocho personas, según informó la tarde del lunes la Secretaría de Marina de México: cuatro miembros del personal naval y cuatro civiles.
Una persona está desaparecida y dos sobrevivieron.
La aeronave, tipo King Air ANX 1209, realizaba una misión de transporte médico especializado, en coordinación con la Fundación Michou y Mau, que asiste a niños mexicanos con quemaduras graves.
Se llevarán a cabo investigaciones para determinar las causas del accidente, añadió la autoridad mexicana en un comunicado.
Con información de Reuters