Cinco muertos al estrellarse frente a costa de Texas avión de la marina mexicana en misión médica

Al menos cinco ‍personas murieron ⁠al estrellarse el lunes un avión de la Armada mexicana frente a la costa de Texas, cerca de Galveston, durante una misión coordinada ‌con una organización ⁠que ayuda ⁠a niños víctimas de quemaduras severas, incluido su ‍traslado para recibir tratamiento en Estados ⁠Unidos.

La aeronave transportaba ‌a ocho personas, según informó la tarde del lunes la Secretaría de Marina ‌de ‌México: cuatro miembros del personal naval y cuatro civiles.

Una persona está desaparecida y ​dos sobrevivieron.

La aeronave, tipo King Air ANX 1209, realizaba una misión de transporte médico especializado, en coordinación con la ‍Fundación Michou y Mau, que asiste a niños mexicanos con quemaduras graves.

Se llevarán a cabo ​investigaciones para determinar las causas del accidente, añadió la ​autoridad mexicana en un comunicado.

Con información de Reuters