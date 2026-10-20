El Tambor y la Palabra: El Destape te lleva a vivir una experiencia donde la literatura se hace sonido

El centro cultural MORÁN, ubicado en el barrio porteño de Agronomía, será escenario el 4 de noviembre de El Tambor y la Palabra, un espectáculo de relatos sonoros protagonizado por Lalo Mir y Pato Smink. En el marco de los beneficios exclusivos para suscriptores de El Destape, se sortean tres pares de entradas para disfrutar de la propuesta.

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La actividad combina literatura, narración y música a partir de una selección de fragmentos literarios y guiones de radio. Con la voz de Lalo Mir y la percusión de Pato Smink, los relatos se transforman en una experiencia sonora en la que los tambores construyen climas, ritmos y paisajes alrededor de las historias.

En el marco de los beneficios para suscriptores de El Destape, se sortean tres pares de entradas para asistir a la función. Para participar, hay que escanear el código QR que estará en pantalla durante Verdades Afiladas y completar el formulario de inscripción hasta el 26 de octubre inclusive. Los ganadores se anunciarán el 27 de octubre y serán contactados personalmente para comunicarles el resultado.

Más propuestas de teatro y música con descuento para suscriptores

Además del sorteo de entradas para El Tambor y la Palabra, los suscriptores de El Destape pueden acceder a un 20% de descuento en la compra de entradas para otras propuestas de la programación de MORÁN. Para utilizar el beneficio, deben ingresar a la Feria de El Destape, donde encontrarán los enlaces exclusivos para adquirir las entradas con descuento.

Una de ellas será “Arriba las colas”, el domingo 25 de octubre a las 20.30. El ciclo reúne a Ximena Banus, Gogó Maldino, Carola Oyarbide, Fernando Cantora y Lucas Roman en una función de sketches y escenas cortas de humor. Las entradas anticipadas tienen un valor de $20.000 y cuentan con el beneficio exclusivo para suscriptores.

Por su parte, el jueves 29 de octubre a las 21, Fabrizio Calabrese presentará por primera vez en vivo las canciones de su disco Volver Bien, con Faraday como artista invitado. Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000 en la primera preventa y también se pueden adquirir con el descuento para suscriptores de El Destape.

El resto de la grilla

Una de las obras que se repetirá durante el mes será “UNOS”, con funciones previstas el viernes 30, además de presentaciones los sábados 24 y 31, siempre a las 22.30. Se trata de la temporada número 13 de la obra, construida a partir de breves historias y personajes solitarios que dejan ver su fragilidad. La propuesta surge de una investigación sobre la potencia escénica de cada intérprete, con personajes, dramaturgia y puesta en escena creados individualmente y con aportes colectivos. La coordinación general está a cargo de Nano Zyssholtz. Las entradas tienen un valor de $20.000 y se consiguen por Passline.

También continuará “Las palabras de los otros”, con funciones programadas el viernes 30 de octubre a las 20.30. Los domingos estarán marcados por “La distancia infinita”, que tendrá función el 25 de octubre a las 19. La obra sigue el encuentro de dos traductoras que, después de mucho tiempo, vuelven a trabajar juntas sobre un poema de Anne Carson. Mientras intentan encontrar distintas versiones posibles del texto, la tarea las lleva a discutir sobre el deseo, la libertad y el amor. La dramaturgia y autoría corresponden a Sonia Stigliano, Ernestina Gatti y Débora Nishimoto, con Gatti y Nishimoto en escena y dirección general de Stigliano. Las entradas cuestan $28.000.