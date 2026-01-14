Un accidente de tren en Tailandia deja al menos 19 muertos y 80 heridos

Un tren que viajaba de Bangkok a Ubon Ratchathani yace dañado después de descarrilarse cuando una grúa de construcción cayó sobre uno de sus vagones, causando múltiples víctimas, en el distrito de Sikhio, provincia de Nakhon Ratchasima, Tailandia

‍Un tren descarriló el miércoles en el noreste de Tailandia, después de que ‍una grúa de ⁠construcción cayera sobre tres de sus vagones, matando al menos a 19 personas e hiriendo a unas 80, según informó la policía.

El accidente tuvo lugar el miércoles por la mañana en el distrito de Sikhio de la provincia de Nakhon Ratchasima, 230 kilómetros al noreste ‌de Bangkok, en un tren procedente ⁠de la capital con ⁠destino a la provincia de Ubon Ratchathani.

La policía local dijo a Reuters que había más cadáveres ‍entre los restos del tren que aún no habían sido recuperados.

"Diecinueve ⁠cuerpos han sido recuperados, ‌pero todavía hay algunos dentro de los vagones del tren que aún no pueden ser retirados porque la grúa comenzó a desplazarse, por lo que el equipo se ‌retiró ‌por temor al peligro", dijo por teléfono el coronel de la Policía Thatchapon Chinnawong.

El ministro de Transportes, Phiphat Ratchakitprakarn, dijo en un comunicado que había 195 ​pasajeros a bordo y que había ordenado que se llevara a cabo una investigación exhaustiva.T

Las víctimas mortales viajaban en dos de los tres vagones alcanzados por la grúa, dijo Ratchakitprakarn.

La grúa estaba trabajando en un proyecto ferroviario de ‍alta velocidad cuando se desplomó y golpeó al tren que pasaba, provocando su descarrilamiento y que se incendiara brevemente.

Las imágenes compartidas por el ministerio mostraban vagones volcados junto a matorrales y ​bomberos extinguiendo las llamas mientras salía humo.

La línea ferroviaria elevada de alta velocidad, una de las ​varias que se están construyendo en Tailandia, se estaba construyendo por encima de ⁠la línea ferroviaria existente.

Con información de Reuters