Sustentabilidad y energía: Quintela destacó proyectos juveniles para promover el ahorro energético en La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela participó este miércoles 21 de octubre de la premiación del segundo concurso “Sembrando un Futuro Sostenible”, que reunió a unos 500 estudiantes de quinto año de escuelas de toda La Rioja. La actividad se realizó en la Nave Central del Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros y reconoció iniciativas vinculadas al ahorro energético, el cuidado ambiental y el uso responsable de los recursos.

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Durante la jornada, diez escuelas finalistas recibieron proyectores y cinco proyectos fueron distinguidos con diferentes premios por sus propuestas innovadoras para abordar problemáticas ambientales y energéticas. El primer puesto fue para “Energía Inteligente: una APP para entender y ahorrar energía”, desarrollado por el Comercio N.º 2 de Capital, cuyos integrantes obtuvieron como premio un viaje a Villa Carlos Paz.

El segundo lugar correspondió a “Soluciones Tecnológicas Sustentables”, de la Escuela Provincial de Comercio de Famatina, mientras que el tercer puesto fue para “El Otro Lado”, del Centro Educativo Rosario Ocampo de Iribarren, de Nonogasta. También recibieron reconocimientos iniciativas relacionadas con la huella de carbono escolar y la producción de biogás y biofertilizantes.

Quintela destacó la creatividad y el compromiso de los jóvenes, y valoró el acompañamiento de docentes, directivos y familias durante el desarrollo de los proyectos. Por su parte, desde EDELaR señalaron que el concurso busca impulsar el talento estudiantil y promover propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible de la provincia.

Quintela inauguró un nuevo parque solar

El gobernador Ricardo Quintela inauguró el Parque Solar Municipal de Tama, en el departamento Ángel Vicente Peñaloza, una instalación de 50 kilovatios (kW) que permitirá generar energía equivalente a aproximadamente el 35% de la demanda del alumbrado público departamental. La obra forma parte del programa provincial Municipios Sustentables y busca disminuir los recursos que los municipios destinan al consumo eléctrico de calles y espacios públicos.

El nuevo parque permitirá compensar una parte de la demanda energética mediante electricidad generada a partir de la radiación solar. Según las estimaciones oficiales, el aporte de la instalación contribuirá a reducir el gasto municipal asociado al alumbrado público durante su vida útil.

La inauguración se inscribe en la política provincial de incorporación de infraestructura solar en distintas localidades riojanas. A través de este tipo de proyectos, el Gobierno busca que los municipios puedan cubrir una parte de sus consumos eléctricos con generación renovable y mejorar la administración de los recursos destinados a los servicios públicos.

Durante el acto, el secretario de Energía, Alfredo Pedrali, destacó la continuidad de las obras en el interior provincial. “Se sigue con la inauguración de los parques que fueron destinados para llevar a los municipios para que les ayude a los consumos de iluminación pública”, expresó.

La instalación de Tama tiene una potencia de 50 kW y está diseñada para aportar energía al sistema eléctrico, compensando parte del consumo que requiere el alumbrado público. De acuerdo con los cálculos difundidos por el Gobierno provincial, la generación del parque equivaldrá aproximadamente al 35% de la energía necesaria para mantener la iluminación pública del departamento.

Ese aporte permitirá reducir una parte de los costos asociados al servicio, aunque el parque no cubrirá la totalidad de la demanda. La energía restante deberá continuar abasteciéndose mediante el sistema eléctrico.