Ante las suspensiones de Nación, Formosa brinda asesoramiento a beneficiarios de pensiones por discapacidad

El Gobierno de Formosa puso en marcha un esquema de asesoramiento y acompañamiento para las personas con discapacidad que podrían verse afectadas por la nueva suspensión de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral dispuesta por el Gobierno nacional. La medida alcanza a más de 21.800 prestaciones en todo el país y generó incertidumbre entre los beneficiarios que deberán realizar gestiones para recuperar sus pagos.

{{{htmlAmp}}}

A través de la Dirección de Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de la Comunidad, la Provincia habilitó sus equipos y canales de atención para ayudar a los titulares a verificar si se encuentran incluidos en los listados alcanzados por la disposición y conocer qué procedimientos deben seguir.

La nueva decisión nacional fue establecida mediante la Resolución 3695/2026, que dejó sin efecto la Resolución 13901/2025, dictada en octubre del año pasado en cumplimiento de una medida cautelar del Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca. Aquella resolución había ordenado restablecer el pago de las pensiones que habían sido suspendidas y su alcance se había extendido a todo el país.

Con el nuevo cambio normativo, las personas incluidas en los listados deberán solicitar la rehabilitación de sus prestaciones dentro de un plazo de 60 días corridos desde que reciban la notificación. Para ello, tendrán que presentar documentación médica actualizada y los antecedentes necesarios para acreditar su derecho a percibir el beneficio.

Cómo pueden consultar los beneficiarios

La directora de Personas con Discapacidad, Susana Jara, explicó que el organismo provincial organizó un esquema de acompañamiento para revisar cada situación particular, confirmar si los titulares están alcanzados por la medida y orientarlos sobre los trámites administrativos.

La funcionaria recomendó comunicarse con la Dirección con anticipación, de manera que exista tiempo suficiente para verificar la información y preparar la documentación requerida en caso de que corresponda iniciar el pedido de rehabilitación.

Jara también cuestionó los fundamentos de la decisión nacional y consideró que las suspensiones responden a una política de reducción del gasto público que no contempla las necesidades de las personas con discapacidad.

“Argumentos no hay. Siguen hablando de reducir costos, de reducir gastos del Estado, pero no ven a las personas como sujetos de derechos, sino como números. Desde la provincia estamos peleando constantemente para visibilizar los derechos de las personas con discapacidad”, manifestó en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

En ese sentido, señaló que existe una diferencia entre el enfoque nacional y las políticas que sostiene Formosa, donde, según explicó, se busca garantizar el acceso a derechos y acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Trabajo territorial para llegar a todo el interior

Otro de los aspectos que preocupa a las autoridades provinciales es la modalidad de comunicación de las suspensiones. Jara advirtió que los beneficiarios deben consultar listados para conocer si sus prestaciones fueron alcanzadas, sin contar necesariamente con una notificación directa y accesible que les permita comprender su situación y actuar dentro de los plazos establecidos.

La dificultad puede ser mayor para quienes viven en localidades alejadas de la capital o en zonas rurales, donde las distancias, los problemas de movilidad y las limitaciones para acceder a información pueden convertirse en obstáculos para realizar los trámites.

Frente a ese escenario, la Dirección prevé trabajar de manera articulada con los municipios, las áreas sociales y los espacios de la Comunidad Organizada (ECO). La intención es acercar información actualizada a los distintos puntos de la provincia y facilitar el contacto con los beneficiarios.

La funcionaria explicó que existe comunicación permanente con referentes municipales y comunitarios, quienes pueden orientar a las personas y colaborar con las gestiones. También se contempla la participación de vecinos que ayuden a transmitir la información a quienes no puedan acercarse personalmente a las oficinas.

“Como provincia, estaremos trabajando articuladamente y tomando todas las medidas necesarias para que las personas puedan presentar las documentaciones requeridas”, sostuvo Jara. Además, remarcó que la prioridad inmediata es revisar cada caso y agotar las instancias de acompañamiento disponibles.

Dónde recibir asesoramiento

La Dirección de Personas con Discapacidad recordó que los interesados pueden comunicarse al teléfono 3704 545521 o acercarse a su sede, ubicada en Fortín Yunká 50, en la ciudad de Formosa.

También pueden solicitar orientación en los espacios ECO y en las áreas sociales de los municipios. Desde el organismo recomendaron consultar siempre fuentes oficiales antes de iniciar trámites o tomar decisiones relacionadas con las prestaciones.

El objetivo del dispositivo provincial es que ningún beneficiario quede sin información ni asistencia frente a las nuevas suspensiones y que las personas alcanzadas puedan reunir la documentación necesaria para gestionar la rehabilitación de sus pensiones.