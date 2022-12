El sindicato Cepetel llevó adelante una serie de medidas con el objeto de lograr el encuadramiento de los compañeros profesionales

El sindicato impulsa el reconocimiento de los trabajadores profesionales de las principales empresas de telefonía móvil del país.

Desde el sindicato Cepetel se llevaron adelante una serie de medidas con el objeto de lograr el encuadramiento de los compañeros profesionales de las empresas de telefonía Móvil (Telefónica Móviles de Argentina, AMX Argentina S. A. y Arsat)

Se solicitó la mediación de la autoridad de aplicación quedando encuadrada en expediente número EX-2019-67749627-APN-DGDMT#MPYT.

En este marco se han dictado dos resoluciones favorables por parte del Ministerio de Trabajo, la primera de fecha 28-06-2022 y la segunda de fecha 15-09-22, que reconoce al CePETel como representante de esos profesionales, e intima a las empresas a las empresas Telefónica Móviles de Argentina, AMX Argentina S. A. y Arsat, a nombrar agentes negociales a fin de avanzar con el convencionamiento de los profesionales de las telecomunicaciones móviles

Sin embargo, las empresas continúan dilatando en el tiempo el cumplimiento de las resoluciones, AMX presentó diferentes argumentos, desestimados por el regulador y Telefónica no lo hace argumentando que mientras no nombren los agentes de los otros operadores, no lo hará. Mientras que, Arsat no responde.

El Ministerio de Trabajo fue contundente, sobre el derecho que tiene el CePETel, de representar a profesionales de las telecomunicaciones y la obligación que tienen las empresas de nombrar sus representantes para iniciar estas negociaciones.

El derecho de los trabajadores profesionales a ser representados por el CePETel ya fue reconocido en la resolución 12/2010 cuando el MT, al ampliar la personería de los sindicatos de base excluye a los trabajadores profesionales siempre que estos realicen funciones acordes a su título, también en 2014 se firma un acta acuerdo de reconocimiento de representación con Telefónica y Telecom, y en este último año el ministerio emite las resoluciones mencionadas intimando a las empresas constituir la mesa paritaria con el objeto de llegar al Convenio.

Debemos entender que no son solo vacaciones, antigüedad, premios o plan de carrera, sino el derecho que poseen todos los trabajadores a organizarse en un sindicato, que se representen sus intereses, a elegir y ser elegidos como representantes, a ser remunerados de acuerdo a su trabajo y conocimiento.

Es obligación de las empresas el cumplimiento de las regulaciones nacionales y dejar de esconderse en chicanas jurídicas o escudarse tras las acciones del otro. Ambas acciones son igualmente repudiables.

Mantener esta situación permite a las empresas apropiarse del conocimiento y las habilidades adicionales adquiridas por los años de estudio, sin pagar nada por ello. Exigen profesionales, bajo el eufemismo del “preferentemente” pero luego niegan que requieran profesionales. O seleccionan estudiantes de las carreras universitarias, pero al recibirse, les niegan el encuadramiento natural, con diferentes excusas. Obviamente todo esto le posibilita incrementar sus ganancias.

Es obligación de las empresas el cumplimiento de las regulaciones nacionales y dejar de esconderse en chicanas jurídicas o escudarse tras las acciones del otro. Ambas acciones son igualmente repudiables.

Les pedimos a las empresas que recapaciten, que no lleven esta negociación a una confrontación innecesaria, donde siempre agotaremos todas las instancias negociales, pero no vamos a aceptar pasivamente que siga pasando el tiempo, sin que se defina esta situación. La paciencia tiene un límite.

Las instamos a modificar su actitud y nombrar los representantes para iniciar las negociaciones para alcanzar el convenio de profesionales en Móviles.