El alto tribunal de Hong Kong inicia la fase previa a la sentencia del juicio a Jimmy Lai

FOTO DE ARCHIVO: Un libro sobre el magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, fundador de Apple Daily, se encuentra sobre una mesa donde trabajan experiodistas de Apple Daily en Taipéi, Taiwán

Por Jessie Pang y James ‍Pomfret

HONG KONG, 12 ene (Reuters) - El Tribunal Superior de Hong Kong comenzó a escuchar el lunes el alegato de atenuación del magnate prodemocrático ‍Jimmy Lai, el último paso ⁠antes de la sentencia en un juicio histórico sobre seguridad nacional que ha suscitado la condena internacional y que podría llevar a Lai a la cárcel y mantenerlo preso de por vida.

El mes pasado, Lai, de 78 años, fue declarado culpable de ser el "cerebro" de dos cargos de conspiración para coludir con fuerzas extranjeras en virtud de una ley de seguridad nacional impuesta por China y para publicar material sedicioso.

Lai ha negado todos los cargos.

El veredicto fue criticado ‌por Reino Unido, la Unión Europea, Estados Unidos y otros ⁠países. Las autoridades de Hong Kong afirman ⁠que Lai tuvo un juicio justo y que la ley de seguridad nacional ha devuelto la estabilidad a la ciudad.

Audiencias como la del lunes dan a ‍los abogados defensores la oportunidad de solicitar una pena de prisión más benigna que los 10 años a cadena ⁠perpetua a los que podría enfrentarse Lai ‌por sus condenas, establecidas por las directrices de la ley de seguridad.

Lai se sentó en el banquillo de los acusados junto a ocho acusados, entre ellos dos testigos clave de la acusación, Andy Li y Wayland Chan Tsz-wah, separados por media docena de guardias de prisiones.

EL FISCAL AFIRMA ‌QUE LA SALUD ‌DE LAI ES ESTABLE

El fiscal Anthony Chau descartó las recientes preocupaciones de que la salud de Lai se hubiera deteriorado en prisión, citando un informe médico del 9 de enero que calificaba su estado de "estable".

"Tras examinarle, no se encontró ninguna anomalía evidente", añadió ​Chau, refiriéndose a las palpitaciones cardiacas que los abogados de Lai habían señalado el pasado agosto.

Lai, crítico del Partido Comunista Chino (PCCh) desde hace mucho tiempo y fundador del periódico prodemocrático Apple Daily, ahora clausurado, es la figura de más alto perfil que se enfrenta a un proceso judicial en el marco de una represión de la seguridad nacional de años en la ciudad gobernada por China tras ‍las protestas masivas a favor de la democracia en 2019.

Los jueces sostuvieron que Lai había utilizado su influencia y el tabloide Apple Daily para llevar a cabo una campaña para "buscar la caída del PCCh, aunque el coste final fuera el sacrificio de los intereses del pueblo" de China y Hong Kong.

Priscilia Lam, ​abogada del testigo de cargo Wayland Chan, pidió que su condena se redujera al menos a la mitad, por haber actuado como informante "clave" que aportó pruebas fundamentales contra ​Lai y el resto.

Los otros tres testigos de la acusación son Cheung Kim-hung, exdirector general de Next Digital, la empresa de Lai que ⁠en su día cotizó en bolsa; Chan Pui-man, exeditor asociado de Apple Daily; y Yeung Ching-kee, exeditorialista.

Con información de Reuters