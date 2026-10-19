Seguridad vial: La Rioja despliega cuadrillas en rutas y caminos de toda la provincia para la circulación

El Gobierno de La Rioja, a través de Vialidad Provincial, avanzó con trabajos de mantenimiento y recuperación de rutas, caminos rurales y accesos a localidades de distintos departamentos. Las tareas incluyeron limpieza de banquinas y desagües, desmonte, nivelación de calzadas y obras preventivas sobre cauces, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial en diferentes puntos del territorio.

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Durante la última semana, los equipos y las cuadrillas trabajaron en corredores provinciales, sectores urbanos y caminos de conexión entre localidades. Las intervenciones también contemplaron la recuperación de accesos turísticos y escolares, además de tareas destinadas a facilitar el escurrimiento del agua y disminuir los riesgos ante posibles crecidas.

Trabajos en Capital y departamentos cercanos

En Capital, Independencia, Castro Barros y Aimogasta, Vialidad Provincial concentró parte de sus tareas en diferentes corredores de la red vial. Sobre la Ruta Provincial Nº 6, entre San Pedro y Anchico, realizó trabajos de mantenimiento y desmonte para mejorar las condiciones del camino.

En la Ruta Provincial Nº 3, entre La Lancha y El Cantadero, las cuadrillas avanzaron con el acondicionamiento de la traza y la limpieza de banquinas. En tanto, sobre la Ruta Provincial Nº 8, en el sector de Upinango, se ejecutaron tareas de desmonte y mejoramiento del camino.

Conservación de caminos en el interior provincial

En los departamentos General Ocampo, General Belgrano y Chamical, los equipos mantuvieron distintos frentes de trabajo sobre rutas y accesos. Las intervenciones alcanzaron sectores vinculados con la Ruta Provincial Nº 25, entre ellos El Retamo, Santa Rita, Los Mistoles, La Aguadita y Chamical.

En esos puntos se realizaron tareas de conservación, limpieza de banquinas y marcado de cunetas y desagües. Las labores buscan mejorar la circulación y facilitar el escurrimiento del agua para evitar acumulaciones sobre la calzada.

Los trabajos también se extendieron a caminos y accesos vinculados con las rutas nacionales Nº 38 y Nº 79 y las rutas provinciales Nº 28, Nº 30, Nº 35 y Nº 38. Las cuadrillas intervinieron en Chañar, Bajo Hondo, Olta, La Chimenea, Capilla Los Baldes y Talva, con tareas de conservación, limpieza y marcado de cunetas.

Otro frente de trabajo comprendió el ingreso desde la Ruta Nacional Nº 79 hacia El Quemado, la Cuesta del Quemado, Mollaco, Cortaderas–El Cercón y Las Playas. Allí se realizaron tareas de conservación, limpieza y desmonte con maquinaria vial.

Refuerzan defensas y realizan trabajos preventivos en Vinchina

Uno de los trabajos destacados se desarrolló en el departamento Vinchina, sobre la Ruta Nacional Nº 76, en la Cuesta de La Troya. En ese sector, Vialidad Provincial intervino en una extensión de 500 metros con aporte y distribución de material, movimiento de suelo y refuerzo de defensas.

Las tareas incluyeron la corrección y el encauzamiento del río, además de la limpieza y el despeje del cauce. El objetivo es mejorar las condiciones del sector y reducir el riesgo de desbordes que puedan afectar el camino.

En el mismo departamento, los equipos realizaron trabajos de perfilado y nivelación de calles internas de Alto Jagüé y Bajo Jagüé, sobre una extensión de 11 kilómetros. Las tareas respondieron a un pedido de la Intendencia y estuvieron destinadas a mejorar la circulación dentro de ambas localidades.

Mejoran accesos turísticos y escolares

En el departamento General Felipe Varela concluyeron las obras de acondicionamiento en el acceso turístico La Loma, donde se intervinieron 520 metros mediante tareas de nivelación, distribución de material, perfilado con motoniveladora y riego final, este último realizado en colaboración con los Bomberos Voluntarios de Villa Unión. De manera complementaria, las cuadrillas ejecutaron mejoras a lo largo de ocho kilómetros en el ingreso a Aicuña y a la Escuela Nº 68 "Arsenio Salinas".

El plan de trabajos se extendió también a la zona de Chilecito, enfocándose en el sector El Triángulo de Nonogasta con la formación de cunetas, la desobstrucción de alcantarillas que presentaban acumulación de residuos sobre la ruta provincial y la conservación general del campamento vial. Paralelamente, en el departamento San Blas de los Sauces se desplegaron labores de limpieza y poda sobre el corredor que une las localidades de Hualco y Andoluca.

Estas acciones forman parte de un despliegue integral de Vialidad Provincial que abarca diversos puntos de La Rioja, combinando la conservación de rutas con el acondicionamiento de accesos clave y la prevención de riesgos en cauces. La finalidad primordial de estas intervenciones permanentes es resguardar la red vial, consolidar la integración entre las comunidades del interior.