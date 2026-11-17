Durante el acto por el 66° aniversario de la Policía de Formosa, realizado este martes 17 de noviembre frente al monumento al general San Martín, en la ciudad capital, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel González, sostuvo que la seguridad pública debe entenderse como una construcción colectiva y afirmó que no puede alcanzarse sin justicia social.

{{{htmlAmp}}}

Al comenzar su discurso, el funcionario señaló que existen fechas capaces de reunir distintos acontecimientos históricos y expresó que, para quienes tienen una mirada religiosa, esas coincidencias pueden interpretarse como una “diosidencia”.

“Un 17 de noviembre nacen dos instituciones que son importantísimas en la vida de los pueblos y máxime en una provincia que recién empezaba a caminar. Pues hoy es el aniversario de nuestra querida Policía de la provincia de Formosa y también de nuestro querido Registro Civil”, manifestó.

En ese marco, planteó que la historia de las instituciones no puede analizarse de manera aislada, sino a partir de los procesos sociales y políticos que marcaron el recorrido de cada comunidad. Consideró que los pueblos construyen su presente sobre experiencias anteriores y que la defensa de los derechos forma parte de esa continuidad histórica.

Libertad, igualdad y justicia social

Uno de los ejes centrales de la intervención estuvo relacionado con la libertad y la igualdad. González sostuvo que ambos conceptos son inseparables y recordó que están presentes en las estrofas del Himno Nacional Argentino.

“Es imposible pensar un país libre si no existe igualdad entre quienes componen ese país”, afirmó. En ese sentido, recordó que, desde los primeros años de la historia nacional, amplios sectores de la población quedaron excluidos de la participación política y social.

El ministro también hizo referencia a las luchas populares por la recuperación de derechos y por el regreso de sus dirigentes históricos. En ese contexto, vinculó la fecha con el Día de la Militancia y convocó a recordar a quienes, a lo largo de distintas etapas, trabajaron para recuperar el rumbo político e institucional que consideraban propio. “Quienes transitan el movimiento nacional y popular no pueden dejar de tener un momento de recordación a su propia historia que también es la historia de la Nación”, expresó.

Para González, comprender el presente requiere reconocer las raíces y los acontecimientos que dieron forma a la identidad colectiva. Advirtió que analizar la realidad únicamente desde los hechos inmediatos implica perder de vista los procesos que explican cómo se llegó a la situación actual y hacia dónde se dirige una sociedad.

En esa línea, señaló que la memoria histórica permite reconocer el trabajo de quienes construyeron las instituciones y contribuyeron al desarrollo provincial. También destacó la importancia de preservar ese legado como parte de la identidad de los formoseños.

La seguridad como construcción colectiva

Al referirse específicamente a la Policía de Formosa, el ministro valoró el video institucional proyectado durante la ceremonia, que mostró distintas actividades y servicios desarrollados por la fuerza. “Pudimos ver mucho de lo mucho que hace nuestra Policía de la provincia”, expresó. A partir de esas imágenes, consideró que el presente de la institución es resultado de un proceso histórico construido junto con la comunidad.

González sostuvo que los avances provinciales no fueron producto de concesiones externas, sino del protagonismo de sus habitantes. Para graficarlo, comparó ese trabajo con la tarea cotidiana de los productores rurales: “Así como el paippero labra su tierra, nosotros hemos labrado nuestra provincia”.

En ese proceso, identificó como uno de los valores centrales el sentimiento de pertenencia y el orgullo de ser formoseños. También enumeró áreas en las que, según indicó, se desarrolló esa construcción, entre ellas la educación, la salud y los servicios públicos, con intervenciones en distintos puntos del territorio. A partir de esa mirada, explicó que la seguridad pública no depende exclusivamente de la actividad policial, aunque reconoció a la institución como un componente fundamental del sistema.

“La seguridad es una construcción colectiva, la hacemos entre todos”, afirmó. Y agregó: “La Policía es un actor fundamental importantísimo, clave y eje articulador del sistema de seguridad pública, pero una seguridad sin justicia social es imposible alcanzarla”. El funcionario planteó así la necesidad de abordar la seguridad desde una perspectiva integral, que contemple las condiciones sociales y las distintas realidades de la población, en lugar de limitar el análisis a los hechos delictivos puntuales.

En el tramo final de su intervención, González agradeció la presencia de representantes de las policías de Tucumán, Salta, Chaco, Corrientes y de la República del Paraguay, quienes participaron de la conmemoración. También destacó la importancia de los vínculos entre las distintas fuerzas de seguridad y puso el foco en la formación de los futuros integrantes de las instituciones policiales.

En particular, valoró que los cadetes hayan participado de una actividad realizada la noche anterior en el Anfiteatro, que les permitió comenzar a establecer relaciones con jóvenes de otras jurisdicciones. “Para nosotros es muy importante que nuestros jóvenes cadetes hayan podido empezar a crear los vínculos que los van a acompañar a lo largo de sus próximos 30 años de servicio”, señaló.

Según explicó, esos espacios de intercambio contribuyen a fortalecer la cooperación entre las policías y a construir relaciones institucionales que pueden sostenerse durante las trayectorias profesionales de sus integrantes.

Finalmente, el ministro sostuvo que la articulación entre las fuerzas constituye un elemento importante para consolidar la seguridad pública y convocó a continuar fortaleciendo esos vínculos. Su discurso cerró con una reivindicación de la historia provincial, la igualdad y la justicia social como dimensiones centrales de la construcción colectiva de Formosa.