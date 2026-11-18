El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, participó este miércoles de la presentación oficial del proyecto de ampliación y modernización del Aeropuerto Madre de Ciudades. La iniciativa se desarrollará junto a Aeropuertos Argentina y contempla una inversión de 14 millones de dólares en la terminal de la Capital durante los próximos dos años.

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Tras el anuncio, el mandatario publicó en sus redes sociales un mensaje en el que detalló las características de la obra, los beneficios previstos para la conectividad provincial y los plazos de ejecución: "Hoy presentamos junto a Aeropuertos Argentina el proyecto de ampliación y modernización del Aeropuerto 'Madre de Ciudades', una obra estratégica para el presente y el futuro de la provincia".

"Más conectividad aérea significa potenciar el turismo, al deporte, la cultura y nuevas inversiones. Es seguir construyendo una provincia que mira el futuro con esperanza. La terminal tendrá un hall de acceso ampliado con más servicios, un área de embarque que duplicará su capacidad actual y nuevas fachadas con iluminación LED y accesibilidad plena", destacó el mandatario.

Asimismo, remarcó que la nueva tasa regional "bajará un 50% el costo de los vuelos de menos de 1.000 kilómetros, para impulsar el turismo y la conectividad con las provincias vecinas". Las obras, según explicó, van a empezar en el segundo semestre de 2027 y el aeropuerto va a seguir funcionando durante todo el proceso. Además, enfatizó que las empresas constructoras santiagueñas tendrán prioridad "para que este crecimiento también sea trabajo para nuestra gente".

"Gracias a Daniel Ketchibachian y a todo el equipo de Aeropuertos Argentina por la decisión de invertir en la provincia y por su compromiso con los santiagueños", concluyó.

Los detalles del proyecto

El arquitecto del proyecto, Lucas Pérez Monsalvo, los alcances operativos, los plazos y los beneficios previstos para los pasajeros y las aerolíneas. La obra contempla la ampliación del hall de acceso, con nuevas antecámaras, mobiliario para las áreas de espera y una mayor oferta comercial. También se realizará una renovación integral del sector de embarque, cuya capacidad operativa se duplicará respecto de la actual.

A eso se sumarán nuevas señaléticas, más asientos y fachadas construidas con materiales de última tecnología, iluminación LED y accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Por su parte, el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, informó que la compañía alcanzará una inversión de 70 millones de dólares en Santiago del Estero, al sumar los trabajos realizados en el aeropuerto de Las Termas de Río Hondo y el plan previsto para la Capital.

En el caso del Aeropuerto Madre de Ciudades, la inversión contempla una etapa inicial de 4 millones de dólares y otros 10 millones en los próximos dos años para renovar la terminal por completo.

Plazos y conectividad regional

Según lo anunciado, las obras comenzarán durante el segundo semestre de 2027 y tendrán un plazo de ejecución de un año. Durante ese período, el aeropuerto continuará funcionando y no se prevé la cancelación de vuelos para realizar los trabajos.

Ketchibachian también confirmó que se priorizará la participación de empresas constructoras santiagueñas en las licitaciones, con el objetivo de generar empleo local y favorecer la actividad económica vinculada a la obra.

Otro de los anuncios fue la creación de una tasa regional con una reducción del 50% para los vuelos de menos de 1.000 kilómetros. La iniciativa apunta a impulsar los viajes entre provincias y facilitar la conectividad aérea con destinos cercanos.

Durante el acto, Suárez también se refirió al impacto que tendrá la modernización de la terminal en el desarrollo provincial. Destacó especialmente su importancia para el turismo y para quienes eligen Santiago del Estero como lugar para desarrollar sus actividades.

“Esta obra va a ser muy importante para el desarrollo de nuestras ciudades y el crecimiento de todo el potencial de los santiagueños”, concluyó el gobernador.